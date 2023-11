Antonio Lorenzon torna ai fornelli con un programma tv girato nella sua Bassano

A tre anni dalla sua vittoria a Masterchef Italia, il bassanese Antonio Lorenzon torna in tv con un programma tutto suo.

Come annunciato dai suoi canali social, dal 14 novembre, su Food Network, ha preso il via il programma "A tavola con Lorenzon", un format in onda ogni martedì alle 22 su Food Network, canale 33. Interamente ambientato nella sua Bassano del Grappa, lo chef realizza dei piatti in compagnia con varie persone, da nonna Gina alla sous chef Giulia a dei food influencer. Il tutto con una particolare attenzione all'impiattamento.