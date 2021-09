Antonello Venditti fa cantare la piazza

Antonello Venditti nella sua incredibile carriera ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i sentimenti, l’amore, il dolore, tematiche sociali e culturali. In questo speciale concerto in versione unplugged che ha tenuto mercoledì sera in Piazza dei Signori a Vicenza ha riproposto il suo straordinario repertorio e ha voluto omaggiare il grande calciatore Paolo Rossi. Insomma nel cantautore romano batte un cuore biancorosso. Sono state proposte tutte le canzoni più belle che il pubblico conosceva a memoria, diciotto brani di un repertorio senza tempo, in una piazza ancora una volta gremita.

Apre con "Sotto il segno dei pesci" a cui segue "Bomba o non bomba", racconto del viaggio fatto da Venditti e De Gregori da Bologna a Roma incontrando sulla strada una serie di personaggi che riflettono il mondo politico dell’epoca.

È la volta poi di Giulio Cesare scritta a seguito della vittoria della Coppa del Mondo “era l’anno dei Mondiali, quelli dell’86 / Paolo Rossi era un ragazzo come noi”. Per rendere omaggio alla figura di Pablito, scomparso lo scorso dicembre.

Arriva"Lilly" che fa sempre venire i brividi, fu scritta per una ragazza di Padova e racconta il suo rapporto con l’eroina e le crisi di astinenza. Un brano difficile da cantare, e per questo tenuto fuori dai live per molti anni.

Solo col suo pianoforte davanti al pubblico è la volta di Compagno di scuola, seguita da "Ci vorrebbe un amico" dedicata a Lucio Dalla che lo aiutò in momenti difficili.

Gran finale con carellata di successi, canzoni nella storia della musica di uno degli artisti simbolo in Italia e nel mondo del cantautorato moderno per un’intera generazione segnata dalle sue poesie in musica, ripercorrendo un pezzo di vita ed emozioni.

Scaletta

Sotto il segno dei pesci

Bomba o non bomba

Sara

Piero e Cinzia

Giulio Cesare

Marta

Giulia

Lilly

Compagno di scuola

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

Dimmelo tu cos’è

Dalla pelle al cuore

Unica

Che fantastica storia è la vita

Amici mai

Alta marea

Benvenuti in paradiso

In questo mondo di ladri

Ricordati di me

Venditti ha fatto una solenne promessa: sarà presente nel 2022 alla grande festa in tributo a Paolo Rossi nel quarantesimo dei Mondiali di Spagna.

Vicenza in Festival organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città continua con altre tre grandi appuntamenti: Francesco De Gregori (10 settembre), Max Pezzali (11 settembre) e Nek (13 settembre).

Foto del concerto di Antonello Venditti (CREDITI MARCO PETTENUZZO - MIROIR STUDIO)