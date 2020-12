L'emergenza Covid ferma il mercato in città, lo stop del Comune "no ad assembramenti"

A seguito del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus e in previsione di un forte afflusso di persone nel centro cittadino per gli acquisti di Natale, in particolare nei giorni festivi del mese di dicembre, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare l'iniziativa per evitare situazioni di assembramento come richiesto dal Governo e ribadito più volte anche dal presidente della Regione Veneto.

"La data di domenica era stata prevista per consentire agli ambulanti di ottenere il recupero del mercato saltato il 17 settembre, quando piazza dei Signori era occupata dagli allestimenti per il concerto di Elisa che si è tenuto in serata. Ho annunciato stamane alle categorie la decisione di annullarla, andando oltre le prescrizioni nazionali e regionali, per prevenire eventuali assembramenti. Tutti i recuperi concordati verranno comunque calendarizzati dopo le feste " - spiega l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine.