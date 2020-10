Annullata Fiera e Festa di Halloween: Natale a rischio

Marostica annulla la Notte degli Spiriti, non si potrà festeggiare come ogni anno con Orazio il fantasma del Castello. E' saltata anche l'antica Fiera San Simeone in programma questo fine settimana, e il Natale appare sempre più a rischio. Niente pista di pattinaggio sul ghiaccio per le festività natalizie. Senza la pista di pattinaggio sul ghiaccio, non ci sarà nemmeno la tradizionale casetta del vin brulè che riscaldava gli animi dei visitatori. Essendo vietata la somministrazione al banco, l’allestimento di tavoli distanziati non è sostenibile da Pro Marostica, oltre a perdere tutto il fascino del chiosco.

L’Associazione Pro Marostica, assieme al Comune e a Confcommercio, è una delle principali organizzazioni di promozione di eventi in città. Dopo il clamoroso rinvio al 2021 della Partita a Scacchi a personaggi viventi, in queste ore ha dovuto annullare anche “La Notte degli Spiriti” al Castello Inferiore, in programma sabato 31 ottobre.

Lo comunica con grande rammarico il presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco: “Abbiamo sperato e lavorato fino all’ultimo per salvare questa attrazione ormai tradizionale, ma a causa della normativa anti Covid-19 non è possibile aprire al pubblico la pista salvaguardando gli standard di sicurezza richiesti. Anche un ingresso contingentato, oltre a non sostenere i costi dell'allestimento, non garantirebbe la sicurezza degli utenti. In questo anno così inaspettato, ci dispiace non potere essere promotori di un po’ di spensieratezza e magia, ma anche questa iniziativa sarà rinviata al 2021, più bella e più scintillante di prima”.

“Rimaniamo in attesa dell’evolversi della situazione” commenta ancora Simone Bucco “Valuteremo nel caso delle iniziative estemporanee, che rispettino la normativa, non creando assembramenti, ma che possano contribuire alla creazione dell’atmosfera natalizia. Non ci siamo scoraggiati, anzi, stiamo elaborando un ricco calendario di eventi per la ripartenza nel 2021”.