Il primo bacio non si scorda mai, Anna Maria ritrova il primo fidanzatino a "C'è posta per te"

Sono passati 65 anni da quel bacio nella casetta di legno abbandonata sulle rive del lago di Levico ma lei, Anna Maria, quel bacio non l'ha mai scordato. Una storia iniziata in tenera età e proseguita per 5 anni poi lui, Gianni, alto e muscoloso non l'ha più rivisto perchè ha proseguito la carriera militare e si è trasferito a Roma. La storia di Anna Maria, elegante signora di Thiene, è stata protagonista dell'ultima puntata di C'è posta per te, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi.

La ricerca del suo innamorato non è stata semplice perchè la redazione ha rintracciato ben quattro Gianni Vescovi, tra Bergamo, Ancona e Dolo (Venezia) e la signora Anna Maria non sembrava riconoscerne nemmeno uno. A sciogliere il nodo (dei ricordi) è stato un passaggio, il lago di Levico. Dopo un primo momento di vuoto Gianni ha riconosciuto la voce della donna e gli ha chiesto se fosse di Thiene. Ricordava che aveva un negozio di pellicce e da lì è partito il momento armarcord con il signor Gianni che continuava a ripetere: "Non l'avrei mai riconosciuta".

Il momento più bello è stato quello del ricongiungimento tra i due ex innamorati che si sono riabbracciati dopo oltre sessant'anni.