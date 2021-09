Vittima di un'aggressione a sfondo omofobo debutta sul red carpet come attore emergente

La sfilata è in programma giovedì, alle 16, al Palazzo del Cinema

Nel marzo scorso era stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzini in un parco a Bertesinella. Andrea Casuscelli, attore vicentino emergente era stato attirato nello spazio verde della città da un falso fotografo che l'aveva contattato per un servizio fotografico.

All'appuntamento si è però presentato un gruppo di giovanissimi che l'aveva subito assalito. La vicenda era finista ul tavolo della questura con una denuncia mentre il giovane era finito all'ospedale con il volto tumefatto.

Dai gravi fatti di cronaca alla mostra del cinema di Venezia dove giovedì 9 settembre, Andrea Casuscelli sfilerà sul Red Carpet in qualità di attore emergente.

La sfilata è in programma alle 16, al Palazzo del Cinema. La sua partecipazione è anche un riscatto per la triste vicenda che la visto vittima 14 marzo scorso. Il giovane è attualmente impegnato con le riprese di un cortometraggio “Benzos” regia di D.Fascinella e M.Martari produzione Flash house, ruolo protagonista, in uscita a novembre.