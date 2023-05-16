Amministrative Vicenza, le preferenze ai candidati
Tutto l'elenco in ordine di voti presi
|Candidato
|Voti
|Lista
|ISABELLA SALA
|787
|PD
|MARCO ZOCCA
|486
|FORZA ITALIA
|SIMONA SIOTTO
|442
|RUCCO SINDACO
|CRISTINA BALBI
|433
|PD
|NICOLO' NACLERIO
|426
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ALESSANDRO MARCHETTI
|420
|PD
|GIOVANNI SELMO
|418
|CIVICI CON POSSAMAI
|MATTEO TOSETTO
|411
|LISTA TOSETTO
|GIORGIO CONTE
|377
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|CRISTIANO SPILLER
|372
|PER UNA GRANDE VICENZA
|JACOPO MALTAURO
|371
|LEGA
|VALERIO SORRENTINO
|350
|RUCCO SINDACO
|MATTIA IERARDI
|343
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|CRISTINA TOLIO
|341
|LEGA
|LEONARDO NICOLAI detto DODO
|340
|COALIZIONE CIVICA
|VALERIA PORELLI
|335
|RUCCO SINDACO
|MASSIMILIANO ZARAMELLA
|333
|POSSAMAI SINDACO
|ANGELO TONELLO
|324
|PD
|RAFFAELE COLOMBARA
|303
|PER UNA GRANDE VICENZA
|LORENZA RIZZINI
|297
|PD
|MARTINA CORBETTI
|285
|COALIZIONE CIVICA
|SANDRO PUPILLO
|276
|CIVICI CON POSSAMAI
|GIACOMO BEZ
|268
|PD
|DAVIDE GIACOMIN
|267
|PD
|AUGUSTO BELLON
|262
|LISTA TOSETTO
|LUISA CONSOLARO
|257
|POSSAMAI SINDACO
|MATTEO CELEBRON
|254
|LEGA
|LEONARDO DE MARZO
|248
|RUCCO SINDACO
|ELIA PIZZOLATO
|248
|CIVICI CON POSSAMAI
|MICHELE DALLA NEGRA
|244
|RUCCO SINDACO
|LEONE ZILIO detto LEONE
|236
|POSSAMAI SINDACO
|STEFANO DAL PRA CAPUTO
|234
|PD
|STEFANO NOTARANGELO
|231
|RUCCO SINDACO
|GIOVANNA PRIMON
|216
|PER UNA GRANDE VICENZA
|LILIANA ZOCCA
|213
|RUCCO SINDACO
|BENEDETTA GHIOTTO
|204
|CIVICI CON POSSAMAI
|CAMILLA CATTANEO
|193
|FORZA ITALIA
|MATTIA PILAN
|191
|COALIZIONE CIVICA
|MASSIMO BARDIN
|187
|CIVICI CON POSSAMAI
|GIULIA GENNARO
|169
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|SARA BALDINATO
|169
|POSSAMAI SINDACO
|MICHELA MEGGIOLARO
|168
|CIVICI CON POSSAMAI
|LORENZA BRESSAN
|166
|CIVICI CON POSSAMAI
|MARIA CHRISTINA YOUNG
|161
|CIVICI CON POSSAMAI
|IVAN DANCHIELLI
|157
|RUCCO SINDACO
|MARCO LUNARDI
|154
|ZOPPELLO SINDACO
|ALESSANDRO BENIGNO
|153
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|BEATRICE GIULIA RESTUCCIA
|153
|POSSAMAI SINDACO
|ROBERTO D'AMORE
|152
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ANNA MAGARAGGIA
|148
|CIVICI CON POSSAMAI
|VIVIANA NARDOTTO
|144
|RUCCO SINDACO
|FRANCESCO SAONCELLA
|144
|RUCCO SINDACO
|ILARIA FANTIN
|143
|POSSAMAI SINDACO
|SARA MARAN
|143
|POSSAMAI SINDACO
|CRISTINA GUARDA
|140
|COALIZIONE CIVICA
|MAURO BURLINA
|140
|POSSAMAI SINDACO
|VALTER CASAROTTO
|138
|RUCCO SINDACO
|LEOPOLDO CARTA
|136
|RUCCO SINDACO
|LOREDANA ZEZZA
|133
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARCO BIANCHI
|132
|CIVICI CON POSSAMAI
|IDA GRIMALDI
|131
|POSSAMAI SINDACO
|ALBERTO GALLA
|130
|CIVICI CON POSSAMAI
|ROBERTA ALBIERO
|127
|LEGA
|TERESA DAL SANTO
|126
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ANNA MARIA FIENGO
|124
|RUCCO SINDACO
|ALESSANDRO MARIOTTO
|124
|POSSAMAI SINDACO
|KATIA BIASIOLO
|122
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|CECILIA BASSANELLO
|122
|PD
|VALENTINA FARINA
|119
|POSSAMAI SINDACO
|ROBERTO DE MARCHI
|115
|POSSAMAI SINDACO
|GIOIA BAGGIO
|114
|RUCCO SINDACO
|SAMUELA FRANCESCHINI
|112
|PER UNA GRANDE VICENZA
|SONIA POLETTO
|111
|RUCCO SINDACO
|GIANFRANCO VOLPIN
|110
|CONTIAMO CI!
|MASSIMILIANO GIUGNI
|110
|COALIZIONE CIVICA
|ALESSIA ISELLE
|110
|COALIZIONE CIVICA
|LUCIANO PROSPERO
|110
|PD
|MARCELLO LORENZO GHILARDI
|109
|POSSAMAI SINDACO
|LUCA ZANON
|108
|RUCCO SINDACO
|LORELLA BACCARIN
|107
|PD
|MATTIA STELLA
|106
|COALIZIONE CIVICA
|ELENA VENCATO
|105
|RUCCO SINDACO
|MASSIMO MONFARDINI
|105
|COALIZIONE CIVICA
|CORRADO BATTILANA
|103
|PD
|GIUSEPPE PELLIZZARI
|102
|RUCCO SINDACO
|LORENZO VALE'
|102
|COALIZIONE CIVICA
|LUCA PONCATO
|102
|LISTA TOSETTO
|VALENTINA GIACOMIN
|100
|RUCCO SINDACO
|FIORAVANTE ROSSI
|100
|PD
|JENNIFER GRANDE
|99
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIAN PIETRO SANTINON
|99
|RUCCO SINDACO
|FILIPPO BUSATO detto PIPPO
|99
|POSSAMAI SINDACO
|BEATRICE PERUFFO
|98
|COALIZIONE CIVICA
|MARGHERITA CARRER
|98
|CIVICI CON POSSAMAI
|GIANPAOLO BETTINI
|98
|PD
|DENISE IMMACOLATA PERNIGOTTI
|97
|CIVICI CON POSSAMAI
|DOMENICO PIGATO
|97
|CICERO
|ENRICO GRANDI
|95
|PD
|MAURIZIO PORELLI
|93
|FORZA ITALIA
|GIOVANNI MENEGATO
|93
|CIVICI CON POSSAMAI
|ANTONELLA QUARESIMIN
|89
|ZOPPELLO SINDACO
|GIANPAOLO GIACON
|88
|CIVICI CON POSSAMAI
|ANTONELLA VALMORBIDA
|87
|CIVICI CON POSSAMAI
|ROBERTO CIAMBETTI
|85
|LEGA
|MICHELE PASQUALETTO
|84
|POSSAMAI SINDACO
|ANGELA BARBAGLIO
|83
|POSSAMAI SINDACO
|ROSARIO VIGNERI
|82
|PD
|TOMMASO SIMIONATO
|81
|CIVICI CON POSSAMAI
|ELISA MARIA ARENA
|80
|RUCCO SINDACO
|ANDREA PELLIZZARI
|79
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIAMPIETRO NORDERA
|79
|RUCCO SINDACO
|NICOLA FANTIN
|77
|CIVICI CON POSSAMAI
|CORRADO CORTESE
|77
|LISTA TOSETTO
|SILVIA GIRALDI
|76
|PD
|ADRIANA CAROTTI
|75
|COALIZIONE CIVICA
|RUGGERO CASOLIN
|73
|POSSAMAI SINDACO
|GABRIELE JODICE
|72
|RUCCO SINDACO
|NADIA CAIROLI
|72
|POSSAMAI SINDACO
|ENRICO LADISA
|72
|POSSAMAI SINDACO
|GIUSEPPE SCHIAVO
|72
|PD
|FRANCESCO DI BELLA
|71
|COALIZIONE CIVICA
|VITTORIA BERNKOPF
|71
|PER UNA GRANDE VICENZA
|MUSTAPHA OUANIT
|70
|ZOPPELLO SINDACO
|FILIPPO BETTIATO FAVA
|69
|PD
|MATTIA ZUCCON
|68
|RUCCO SINDACO
|MARIANGELA SANTINI
|66
|COALIZIONE CIVICA
|DANIEL CATTIN
|66
|PER UNA GRANDE VICENZA
|PAOLO ZANCAN
|65
|COALIZIONE CIVICA
|PAOLA STRADA
|65
|LISTA TOSETTO
|LUCA FANTO'
|64
|COALIZIONE CIVICA
|IRENE BARBIERI
|64
|CIVICI CON POSSAMAI
|CHIARA CAMPANELLA
|64
|PD
|MATTEO REGINATO
|63
|LEGA
|ANDREA MAROSO
|63
|ZOPPELLO SINDACO
|MARIO D'ANGELO
|63
|CIVICI CON POSSAMAI
|DIEGO BUCCI
|61
|RUCCO SINDACO
|ENRICO POLLINI detto POLLO
|61
|POSSAMAI SINDACO
|ILARIA VITALI
|61
|POSSAMAI SINDACO
|FRANCESCA ZILIO CAMBIAGIO
|61
|LISTA TOSETTO
|GIOVANNI ANTONIO FERRACINA
|60
|POSSAMAI SINDACO
|MASSIMO POMELLO
|60
|CIVICI CON POSSAMAI
|NICOLO' STEFANO ALDIGHIERI
|59
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARTA GRAZIOLI
|59
|POSSAMAI SINDACO
|SHERINE JHARNI
|59
|PD
|MARCELLO PINTO
|59
|PD
|EVA PRANOVI
|57
|LEGA
|SILVIA PANOZZO
|55
|LEGA
|IRENE BRAZZAROLA
|54
|PD
|MASSIMO OMERINI
|53
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|NICOLA ROSSI detto NICO
|52
|ZOPPELLO SINDACO
|FRANCESCO BRASCO
|52
|POSSAMAI SINDACO
|GIOVANNI SALVIATI
|51
|CONTIAMO CI!
|GIOVANNI GLORIOSO
|51
|5 STELLE
|CLAUDIO TOSATO
|51
|PER UNA GRANDE VICENZA
|ROSITA SEBASTIANO
|49
|RUCCO SINDACO
|GUGLIELMO BALDISSERI
|49
|CIVICI CON POSSAMAI
|ANDREA CHIMETTO
|48
|PER UNA GRANDE VICENZA
|ANTONIO CUNICO detto TONI
|47
|CIVICI CON POSSAMAI
|GIUSEPPE VIGGIANI
|47
|LISTA TOSETTO
|FRANCA BONETTO
|46
|PD
|MARTINA MANTOAN detta MARTI
|45
|POSSAMAI SINDACO
|ANDREA GIUSEPPE ZANONATO detto ZANNA
|45
|POSSAMAI SINDACO
|FRANCESCA MARITTIMI
|44
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|PIER-LUIGI MARTINI
|44
|CONTIAMO CI!
|FRANCESCA DISEGNA
|44
|COALIZIONE CIVICA
|ANGELA FERRARI
|44
|POSSAMAI SINDACO
|MICHELE PAGLIARUSCO
|43
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|STEFANIA CERASOLI
|43
|COALIZIONE CIVICA
|SILVIA GIORDANI
|43
|COALIZIONE CIVICA
|FEDERICO MIOTTI
|43
|POSSAMAI SINDACO
|CRISTINA QUARESIMIN
|43
|PD
|GUIDO GIACOMELLI
|42
|LEGA
|GIROLAMO da SCHIO
|42
|PD
|ANNA SCANTAMBURLO detta SCANTA
|42
|LISTA TOSETTO
|SILVIA MARIA FILOTTO
|41
|CONTIAMO CI!
|MATTEO GRASER
|41
|CIVICI CON POSSAMAI
|MARTINO ROVIARO
|41
|LISTA TOSETTO
|SERGIO MAISTRELLO
|41
|CICERO
|PATRIZIA ZANIOLO
|40
|RUCCO SINDACO
|LUCIANO DE GIORGIO
|40
|LEGA
|GIORGIA ZORZAN
|40
|LISTA TOSETTO
|ANDREA SOLIGO
|39
|RUCCO SINDACO
|SOPHIA LOS
|39
|POSSAMAI SINDACO
|ALBERTO PRANOVI
|39
|POSSAMAI SINDACO
|LEONARDO MARIA PERUFFO
|39
|CIVICI CON POSSAMAI
|ORNELLA GUGLIELMI
|38
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARIO BISAZZA
|38
|RUCCO SINDACO
|MICHELA CHIMETTO
|38
|5 STELLE
|GRAIGG FAGGIONATO
|38
|CIVICI CON POSSAMAI
|FRANCESCA TRIVELLATO
|38
|LISTA TOSETTO
|ALESSANDRA LOLLI
|38
|CICERO
|FRANCA MATTIELLO
|37
|LEGA
|DANIELA SOGA
|37
|ZOPPELLO SINDACO
|ROBERTO PLEVANO
|37
|COALIZIONE CIVICA
|MAURIZIO DEI ZOTTI
|37
|PD
|PATRIZIA NATI
|36
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|PASQUALE SACCONE
|36
|ZOPPELLO SINDACO
|LUIGI CREAZZO
|36
|COALIZIONE CIVICA
|ANTONELLA ALVISI
|36
|PER UNA GRANDE VICENZA
|ANDREA BOSCATO
|36
|PER UNA GRANDE VICENZA
|DANILO DIGENNARO
|36
|CIVICI CON POSSAMAI
|DEBORA GIORIO
|35
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ANDREA REATO
|35
|LEGA
|MICHELA AGOSTI
|35
|FORZA ITALIA
|SIMONE CAPITANIO
|35
|FORZA ITALIA
|ANDREA MASTROTTO
|35
|COALIZIONE CIVICA
|ROSANNA STIMAMIGLIO in CENTOFANTI
|35
|PER UNA GRANDE VICENZA
|GIOELE JACOPO NEGRIN
|35
|LISTA TOSETTO
|SILVIA BON
|34
|FORZA ITALIA
|FRANCESCO SANTIN
|34
|LISTA TOSETTO
|ENRICO ZOGLI
|33
|LA COMUNE
|CRISTINA ZAIRICA MARIN
|32
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ALESSANDRA MAGNABOSCO
|32
|RUCCO SINDACO
|MARINA LAURA MILELLA
|32
|CONTIAMO CI!
|DANIELE PEDRAZZOLI
|31
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARCO PIERANTONI
|31
|COALIZIONE CIVICA
|SILVIA SCARABELLO
|31
|PER UNA GRANDE VICENZA
|MICAELA CORA'
|31
|CIVICI CON POSSAMAI
|PAOLA TOMMINI
|31
|CIVICI CON POSSAMAI
|MARIA VACCARI
|31
|LISTA TOSETTO
|GIACOMO BORTOLAN
|30
|5 STELLE
|NAILÉ CICCONE
|30
|PER UNA GRANDE VICENZA
|PATRIZIA BARBIERI
|30
|LISTA TOSETTO
|SILVIA VALLE
|29
|LEGA
|ANDREA PITTARELLO
|29
|FORZA ITALIA
|DAVID DAL SANTO
|29
|5 STELLE
|MARIO BARBIERI
|29
|POSSAMAI SINDACO
|SOFIA CASAROTTO
|29
|LISTA TOSETTO
|MAYLA ANNA IMMORLICA
|29
|LISTA TOSETTO
|FILIBERTO DAL DOSSO
|28
|COALIZIONE CIVICA
|GERMANO PAULO MOGENTALE
|27
|LEGA
|DAVIDE ZOTTA ZENTILE
|27
|LEGA
|CARLA ZILIO
|27
|FORZA ITALIA
|STEFANO CHECCACCI CARBONI
|27
|CONTIAMO CI!
|LEONARDO BANO
|27
|ZOPPELLO SINDACO
|SERGIO ROSSI
|27
|LISTA TOSETTO
|ENRICO MASTELLA
|26
|5 STELLE
|CHIARA DEL PUPPO
|26
|PER UNA GRANDE VICENZA
|SUSANNA CANAGLIA
|25
|LEGA
|MASSIMILIANO PAGLIOSA
|25
|FORZA ITALIA
|MARIA RITA PERSIANI
|25
|PD
|ELIA ZOVICO
|25
|LISTA TOSETTO
|STEFANO ORFANO'
|24
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ENRICO BONATO
|24
|ZOPPELLO SINDACO
|RITA CARMELA ROMEO
|24
|LA COMUNE
|PAOLO CONVERSO
|24
|PER UNA GRANDE VICENZA
|GIOVANNI RIGODANZO
|24
|PER UNA GRANDE VICENZA
|CINZIA GIANELLO
|24
|LISTA TOSETTO
|GIORGIO GIANELLO
|23
|LEGA
|NAZZARENA CARMIGNATO
|23
|ZOPPELLO SINDACO
|CRISTINA COGO
|23
|CICERO
|MARCO ROSSI
|23
|CICERO
|MARIA ELENA BRESSAN
|22
|CONTIAMO CI!
|MIRCO DI NARO
|22
|COALIZIONE CIVICA
|LUCIA LIBONDI
|22
|COALIZIONE CIVICA
|CATERINA GRUMOLATO
|21
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIOVANNI GASPARI
|21
|LEGA
|ALESSANDRO GIACOMINI
|21
|CONTIAMO CI!
|FRANCESCA CARLOTTA BARATTO
|21
|ZOPPELLO SINDACO
|GIOVANNI BATTISTA BERTAZZO
|21
|ZOPPELLO SINDACO
|ALESSANDRO SALVARESE
|21
|ZOPPELLO SINDACO
|RENATO DALLE MOLLE
|21
|CICERO
|ELISABETTA SABA
|20
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARIA ROSARIA FULMINE
|20
|RUCCO SINDACO
|SONIA PERENZONI
|20
|5 STELLE
|GIACOMO CAMEDDA
|20
|POSSAMAI SINDACO
|ALESSANDRA LANARO
|20
|PER UNA GRANDE VICENZA
|FABIO BENETTI
|20
|CIVICI CON POSSAMAI
|GABRIELLA CARTA
|19
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIOVANNI BALBO
|19
|LEGA
|FRANCA BORIN
|19
|LEGA
|STEFANO PAUSA
|19
|FORZA ITALIA
|FRANCA BASSANESE
|19
|LA COMUNE
|DAVIDE FIORE
|19
|LISTA TOSETTO
|RITA SPASIANO
|19
|LISTA TOSETTO
|ROBERTO BARDIN
|18
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIULIO DIONISI
|18
|FORZA ITALIA
|FRANCESCA GOLIN
|18
|CONTIAMO CI!
|PATRIK PENTA
|18
|PER UNA GRANDE VICENZA
|CORALBA SCARRICO
|18
|LISTA TOSETTO
|CARLA BALDESCHI
|18
|CICERO
|PATRIZIO MIATELLO
|17
|FORZA ITALIA
|ALBERTO PERTILE detto ALPE
|17
|CIVICI CON POSSAMAI
|ROBERTO PAOLO MORSOLETTO
|17
|PD
|IVANA AGATA ORRICO
|17
|LISTA TOSETTO
|CLAUDIA ZENARI
|17
|LISTA TOSETTO
|LUCIA BARON
|16
|ZOPPELLO SINDACO
|MASSIMILIANO BALBO
|16
|5 STELLE
|MUSTAPHA EL HAISSOUNI
|16
|PD
|MARTA CASTEGNERO
|16
|CICERO
|MASSIMILIANO CAPPELLO
|15
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|LAURA PELLICHERO
|15
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARCO LORENZI
|15
|RUCCO SINDACO
|MATTEO MARRA
|15
|FORZA ITALIA
|FRANCESCA PROFESSIONE
|15
|ZOPPELLO SINDACO
|ELEONORA SACCO
|15
|PER UNA GRANDE VICENZA
|NEREO BATTOCCHIO
|15
|PD
|VALTER TONIATO
|15
|PD
|LUCA LAPO
|14
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARGHERITA STRAZZARI
|14
|CONTIAMO CI!
|LUCA FRACASSO
|14
|ZOPPELLO SINDACO
|MICHELE MICHELUTTI
|14
|ZOPPELLO SINDACO
|GIANCARLO MARSILETTI
|14
|COALIZIONE CIVICA
|MARINA TESCARI
|14
|LISTA TOSETTO
|ORAZIO BEDIN
|13
|CONTIAMO CI!
|FRANCESCA STAMMELLUTI
|13
|5 STELLE
|ISACCO ZUFFELLATO
|13
|COALIZIONE CIVICA
|GIANLUCA SIMONATO
|12
|FORZA ITALIA
|FILIPPO ROMEO
|12
|LA COMUNE
|FRANCESCA CARAMPIN
|12
|PER UNA GRANDE VICENZA
|MARINA POLLASTRELLI
|12
|LISTA TOSETTO
|CHIARA RIGONI
|12
|LISTA TOSETTO
|DANIELA PADOVAN
|11
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MASSIMILIANO ZAMBOTTO
|11
|LEGA
|GERMANO GARBIN
|11
|FORZA ITALIA
|ANNA SARTORI
|11
|FORZA ITALIA
|SIMONE CAVESTRO
|11
|ZOPPELLO SINDACO
|LORENZA LONGO
|11
|ZOPPELLO SINDACO
|GIULIO LEODARI
|11
|PER UNA GRANDE VICENZA
|ORNELLA MENEGUZZO
|10
|LEGA
|EMANUELA MARSAN
|10
|FORZA ITALIA
|LUCIANA ZACCARIA
|10
|FORZA ITALIA
|MARIACRISTINA PERUZZI
|10
|CONTIAMO CI!
|IBTISSAM GOUIGA detta SAM
|10
|ZOPPELLO SINDACO
|STEFANO MELATO
|10
|5 STELLE
|MARCO FANTON
|10
|LA COMUNE
|LEONARDA PERRONE
|10
|PER UNA GRANDE VICENZA
|GAIA ROVATI
|10
|LISTA TOSETTO
|CINZIA MIARI
|10
|CICERO
|KAOUTAR BADRANE
|9
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|MARIA LUISA PESAVENTO
|9
|LEGA
|UMBERTO PITTON
|9
|LEGA
|STEFANO SARTORI
|9
|LEGA
|LORIS GALVANETTO
|9
|ZOPPELLO SINDACO
|JESSIKA MAUGERI
|9
|ZOPPELLO SINDACO
|GIULIA OLIVIERO
|9
|COALIZIONE CIVICA
|VERA TATARCIUC
|9
|LISTA TOSETTO
|SILVIA BRUSCHETTA
|8
|FORZA ITALIA
|GIOVANNI LIDIO STRAZZARI
|8
|CONTIAMO CI!
|VERONICA CONCATO
|8
|CONTIAMO CI!
|STEFANO PERILONGO
|8
|ZOPPELLO SINDACO
|FRANCESCO DALLA TOMBA
|8
|CICERO
|CLOTILDE ALBERTA PEDACCINI
|7
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|ALESSIA CANEVA
|7
|FORZA ITALIA
|ANDREA BETTIN
|7
|ZOPPELLO SINDACO
|MARIA LIVIA VALMARANA
|7
|5 STELLE
|GIANLUCA CAPPELLOZZA
|7
|PER UNA GRANDE VICENZA
|MARCELLO VEZZARO
|7
|CIVICI CON POSSAMAI
|ANGIOLETTA RUSSOTTI
|6
|LEGA
|MARIKA CATERINA RIGON
|6
|ZOPPELLO SINDACO
|ANDREA MARON
|6
|5 STELLE
|VALENTINA PELLICHERO
|6
|LA COMUNE
|FABIO ANTONIO CAPPELLETTO
|6
|COALIZIONE CIVICA
|ROSARIA GRAZIANI
|6
|PER UNA GRANDE VICENZA
|PIETRO MANFE'
|6
|PER UNA GRANDE VICENZA
|MIRKO MAULE
|6
|CICERO
|DESIREE DAVID
|5
|GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
|GIADA IVONE BAGOLAN
|5
|LEGA
|DAVIDE RIGON
|5
|LEGA
|SILVANA FILIPPI
|5
|FORZA ITALIA
|GIANLUIGI ROSSETTINI
|5
|CONTIAMO CI!
|ASIA PEDRON
|5
|CONTIAMO CI!
|LUIGI PARLANGELI
|5
|CONTIAMO CI!
|GIULIANO RAIMONDO
|5
|5 STELLE
|ROBERTO AMATO
|5
|5 STELLE
|FABIO ONGARO
|5
|COALIZIONE CIVICA
|DEBORA ZURITI
|5
|COALIZIONE CIVICA
|DAVIDE MERCANZIN
|5
|PER UNA GRANDE VICENZA
|LAURO DEPICCOLI
|5
|LISTA TOSETTO
|JYOTHI ZOICO
|5
|LISTA TOSETTO
|STEFANO MEZZALIRA
|5
|CICERO
|MARISA CORTIANA
|4
|FORZA ITALIA
|RICCARDO FARDO
|4
|FORZA ITALIA
|SANDRA QUAGGIOTTO
|4
|CONTIAMO CI!
|IVANO BASSANESE
|4
|ZOPPELLO SINDACO
|SIMONE CONTRO
|4
|5 STELLE
|EUGENIO BERTI
|4
|5 STELLE
|VALENTINA GNOATTO
|4
|5 STELLE
|RAFFAELLA D'AMICO
|4
|5 STELLE
|IRENE RUI
|4
|LA COMUNE
|RENATO COMITO
|4
|LA COMUNE
|EVELINA EVANGELISTI detta GISELLA
|4
|COALIZIONE CIVICA
|ALESSANDRA POZZA
|4
|CICERO
|MAURIZIO FOLADORE
|4
|CICERO
|LUCIANO BATTISTELLO
|3
|LEGA
|ORIETTA DASSENA
|3
|FORZA ITALIA
|NICOLAS LAZZARI
|3
|FORZA ITALIA
|GILBERTO TREVISAN
|3
|FORZA ITALIA
|ELENA VOLPARI LUCASETTI
|3
|FORZA ITALIA
|MICHELE RIGON
|3
|CONTIAMO CI!
|ELENA CAROLO
|3
|ZOPPELLO SINDACO
|SALVATORE SANTO
|3
|ZOPPELLO SINDACO
|VICENTE CAMERO
|3
|5 STELLE
|GIACOMO ISAIA MARCON
|3
|LA COMUNE
|EDVIGE XOMPERO
|3
|LA COMUNE
|MAURO CHIARADIA
|3
|PER UNA GRANDE VICENZA
|EMILIO MORETTO
|3
|CICERO
|SIMONE CAFARO
|3
|CICERO
|GIMMI GRESELIN
|2
|FORZA ITALIA
|ADRIANA CONZATO
|2
|5 STELLE
|ANNA FERRI
|2
|5 STELLE
|STEFANO MATTEO NICOLI
|2
|LA COMUNE
|INESSA BALDIN
|2
|LA COMUNE
|MANUEL SPAGNOLO
|2
|LA COMUNE
|GIORGIO LANGELLA
|2
|LA COMUNE
|RICCARDO MAGGIOLO
|2
|PER UNA GRANDE VICENZA
|GIORGIA ERODE
|2
|CICERO
|ALESSANDRO PARENTE
|2
|CICERO
|LORENZO LIBONDI
|1
|LEGA
|ANTONIO ZANCAN
|1
|LEGA
|MARIA ROSA ZANZERIN
|1
|LEGA
|MICHELA BETTEGA
|1
|FORZA ITALIA
|MONICA QUAGGIOTTO
|1
|CONTIAMO CI!
|BARBARA DALLA VERA
|1
|CONTIAMO CI!
|CLAUDIA CONCATO
|1
|ZOPPELLO SINDACO
|STEFANO ALDO GIROLAMO MARIOTTO
|1
|ZOPPELLO SINDACO
|PALMA DOMENICA ROSETI
|1
|5 STELLE
|MARCO MANFERRARI
|1
|5 STELLE
|CARMINE SCHIOPPA
|1
|5 STELLE
|MARTINA CAZZOLA
|1
|5 STELLE
|GIOVANNA SARTORI
|1
|5 STELLE
|CRISTINA PASQUETTO
|1
|5 STELLE
|ANDY BETTANIN
|1
|5 STELLE
|MATTEO MUNARI
|1
|LA COMUNE
|SILVIA STOCCHETTI
|1
|LA COMUNE
|ALESSANDRO FOGAGNOLI
|1
|LA COMUNE
|PAOLA MELCHIORI
|1
|LA COMUNE
|ANNA TONIATO
|1
|LA COMUNE
|ROBERTO FOGAGNOLI
|1
|LA COMUNE
|TIZIANO MISTRORIGO
|1
|LA COMUNE
|JESSE ARTHUR
|1
|CICERO
|SOFIA NIGRIS
|1
|CICERO
|ALICE RANCAN
|1
|CICERO
|VERONICA TURCO
|1
|CICERO
|ERMANNO MENCIOTTI
|1
|CICERO
|GIUSEPPE CAVEDON
|1
|CICERO
|ENRICO TRECCO
|1
|CICERO
|MARIA CECILIA DALLA VALLE
|FORZA ITALIA
|GIOVANNI ORSO
|FORZA ITALIA
|MARILLINA TOTTI
|FORZA ITALIA
|STEFANIA DALL'OLIO
|ZOPPELLO SINDACO
|IMERIO MARZARI
|ZOPPELLO SINDACO
|FABRIZIO MENEGHETTI
|5 STELLE
|ROBERTA BERNARDI
|5 STELLE
|NICOLA BISINELLA
|5 STELLE
|IGOR FERRAZZI
|5 STELLE
|ROBERTO BERTONCELLO
|5 STELLE
|GIOVANNA MEROLA
|LA COMUNE
|ALESSANDRO VITTADELLO
|LA COMUNE
|RENZO PIETRIBIASI
|LA COMUNE
|MARCELLO LIMOLI
|LA COMUNE
|GABRIELE MUNAO'
|CICERO
|ANTONIO VILLANTI
|CICERO