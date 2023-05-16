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Amministrative Vicenza, le preferenze ai candidati

Tutto l'elenco in ordine di voti presi

Redazione 16 maggio 2023 07:44

Candidato Voti Lista
ISABELLA SALA 787 PD
MARCO ZOCCA 486 FORZA ITALIA
SIMONA SIOTTO 442 RUCCO SINDACO
CRISTINA BALBI 433 PD
NICOLO' NACLERIO 426 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ALESSANDRO MARCHETTI 420 PD
GIOVANNI SELMO 418 CIVICI CON POSSAMAI
MATTEO TOSETTO 411 LISTA TOSETTO
GIORGIO CONTE 377 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
CRISTIANO SPILLER 372 PER UNA GRANDE VICENZA
JACOPO MALTAURO 371 LEGA
VALERIO SORRENTINO 350 RUCCO SINDACO
MATTIA IERARDI 343 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
CRISTINA TOLIO 341 LEGA
LEONARDO NICOLAI detto DODO 340 COALIZIONE CIVICA
VALERIA PORELLI 335 RUCCO SINDACO
MASSIMILIANO ZARAMELLA 333 POSSAMAI SINDACO
ANGELO TONELLO 324 PD
RAFFAELE COLOMBARA 303 PER UNA GRANDE VICENZA
LORENZA RIZZINI 297 PD
MARTINA CORBETTI 285 COALIZIONE CIVICA
SANDRO PUPILLO 276 CIVICI CON POSSAMAI
GIACOMO BEZ 268 PD
DAVIDE GIACOMIN 267 PD
AUGUSTO BELLON 262 LISTA TOSETTO
LUISA CONSOLARO 257 POSSAMAI SINDACO
MATTEO CELEBRON 254 LEGA
LEONARDO DE MARZO 248 RUCCO SINDACO
ELIA PIZZOLATO 248 CIVICI CON POSSAMAI
MICHELE DALLA NEGRA 244 RUCCO SINDACO
LEONE ZILIO detto LEONE 236 POSSAMAI SINDACO
STEFANO DAL PRA CAPUTO 234 PD
STEFANO NOTARANGELO 231 RUCCO SINDACO
GIOVANNA PRIMON 216 PER UNA GRANDE VICENZA
LILIANA ZOCCA 213 RUCCO SINDACO
BENEDETTA GHIOTTO 204 CIVICI CON POSSAMAI
CAMILLA CATTANEO 193 FORZA ITALIA
MATTIA PILAN 191 COALIZIONE CIVICA
MASSIMO BARDIN 187 CIVICI CON POSSAMAI
GIULIA GENNARO 169 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
SARA BALDINATO 169 POSSAMAI SINDACO
MICHELA MEGGIOLARO 168 CIVICI CON POSSAMAI
LORENZA BRESSAN 166 CIVICI CON POSSAMAI
MARIA CHRISTINA YOUNG 161 CIVICI CON POSSAMAI
IVAN DANCHIELLI 157 RUCCO SINDACO
MARCO LUNARDI 154 ZOPPELLO SINDACO
ALESSANDRO BENIGNO 153 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
BEATRICE GIULIA RESTUCCIA 153 POSSAMAI SINDACO
ROBERTO D'AMORE 152 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ANNA MAGARAGGIA 148 CIVICI CON POSSAMAI
VIVIANA NARDOTTO 144 RUCCO SINDACO
FRANCESCO SAONCELLA 144 RUCCO SINDACO
ILARIA FANTIN 143 POSSAMAI SINDACO
SARA MARAN 143 POSSAMAI SINDACO
CRISTINA GUARDA 140 COALIZIONE CIVICA
MAURO BURLINA 140 POSSAMAI SINDACO
VALTER CASAROTTO 138 RUCCO SINDACO
LEOPOLDO CARTA 136 RUCCO SINDACO
LOREDANA ZEZZA 133 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARCO BIANCHI 132 CIVICI CON POSSAMAI
IDA GRIMALDI 131 POSSAMAI SINDACO
ALBERTO GALLA 130 CIVICI CON POSSAMAI
ROBERTA ALBIERO 127 LEGA
TERESA DAL SANTO 126 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ANNA MARIA FIENGO 124 RUCCO SINDACO
ALESSANDRO MARIOTTO 124 POSSAMAI SINDACO
KATIA BIASIOLO 122 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
CECILIA BASSANELLO 122 PD
VALENTINA FARINA 119 POSSAMAI SINDACO
ROBERTO DE MARCHI 115 POSSAMAI SINDACO
GIOIA BAGGIO 114 RUCCO SINDACO
SAMUELA FRANCESCHINI 112 PER UNA GRANDE VICENZA
SONIA POLETTO 111 RUCCO SINDACO
GIANFRANCO VOLPIN 110 CONTIAMO CI!
MASSIMILIANO GIUGNI 110 COALIZIONE CIVICA
ALESSIA ISELLE 110 COALIZIONE CIVICA
LUCIANO PROSPERO 110 PD
MARCELLO LORENZO GHILARDI 109 POSSAMAI SINDACO
LUCA ZANON 108 RUCCO SINDACO
LORELLA BACCARIN 107 PD
MATTIA STELLA 106 COALIZIONE CIVICA
ELENA VENCATO 105 RUCCO SINDACO
MASSIMO MONFARDINI 105 COALIZIONE CIVICA
CORRADO BATTILANA 103 PD
GIUSEPPE PELLIZZARI 102 RUCCO SINDACO
LORENZO VALE' 102 COALIZIONE CIVICA
LUCA PONCATO 102 LISTA TOSETTO
VALENTINA GIACOMIN 100 RUCCO SINDACO
FIORAVANTE ROSSI 100 PD
JENNIFER GRANDE 99 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIAN PIETRO SANTINON 99 RUCCO SINDACO
FILIPPO BUSATO detto PIPPO 99 POSSAMAI SINDACO
BEATRICE PERUFFO 98 COALIZIONE CIVICA
MARGHERITA CARRER 98 CIVICI CON POSSAMAI
GIANPAOLO BETTINI 98 PD
DENISE IMMACOLATA PERNIGOTTI 97 CIVICI CON POSSAMAI
DOMENICO PIGATO 97 CICERO
ENRICO GRANDI 95 PD
MAURIZIO PORELLI 93 FORZA ITALIA
GIOVANNI MENEGATO 93 CIVICI CON POSSAMAI
ANTONELLA QUARESIMIN 89 ZOPPELLO SINDACO
GIANPAOLO GIACON 88 CIVICI CON POSSAMAI
ANTONELLA VALMORBIDA 87 CIVICI CON POSSAMAI
ROBERTO CIAMBETTI 85 LEGA
MICHELE PASQUALETTO 84 POSSAMAI SINDACO
ANGELA BARBAGLIO 83 POSSAMAI SINDACO
ROSARIO VIGNERI 82 PD
TOMMASO SIMIONATO 81 CIVICI CON POSSAMAI
ELISA MARIA ARENA 80 RUCCO SINDACO
ANDREA PELLIZZARI 79 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIAMPIETRO NORDERA 79 RUCCO SINDACO
NICOLA FANTIN 77 CIVICI CON POSSAMAI
CORRADO CORTESE 77 LISTA TOSETTO
SILVIA GIRALDI 76 PD
ADRIANA CAROTTI 75 COALIZIONE CIVICA
RUGGERO CASOLIN 73 POSSAMAI SINDACO
GABRIELE JODICE 72 RUCCO SINDACO
NADIA CAIROLI 72 POSSAMAI SINDACO
ENRICO LADISA 72 POSSAMAI SINDACO
GIUSEPPE SCHIAVO 72 PD
FRANCESCO DI BELLA 71 COALIZIONE CIVICA
VITTORIA BERNKOPF 71 PER UNA GRANDE VICENZA
MUSTAPHA OUANIT 70 ZOPPELLO SINDACO
FILIPPO BETTIATO FAVA 69 PD
MATTIA ZUCCON 68 RUCCO SINDACO
MARIANGELA SANTINI 66 COALIZIONE CIVICA
DANIEL CATTIN 66 PER UNA GRANDE VICENZA
PAOLO ZANCAN 65 COALIZIONE CIVICA
PAOLA STRADA 65 LISTA TOSETTO
LUCA FANTO' 64 COALIZIONE CIVICA
IRENE BARBIERI 64 CIVICI CON POSSAMAI
CHIARA CAMPANELLA 64 PD
MATTEO REGINATO 63 LEGA
ANDREA MAROSO 63 ZOPPELLO SINDACO
MARIO D'ANGELO 63 CIVICI CON POSSAMAI
DIEGO BUCCI 61 RUCCO SINDACO
ENRICO POLLINI detto POLLO 61 POSSAMAI SINDACO
ILARIA VITALI 61 POSSAMAI SINDACO
FRANCESCA ZILIO CAMBIAGIO 61 LISTA TOSETTO
GIOVANNI ANTONIO FERRACINA 60 POSSAMAI SINDACO
MASSIMO POMELLO 60 CIVICI CON POSSAMAI
NICOLO' STEFANO ALDIGHIERI 59 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARTA GRAZIOLI 59 POSSAMAI SINDACO
SHERINE JHARNI 59 PD
MARCELLO PINTO 59 PD
EVA PRANOVI 57 LEGA
SILVIA PANOZZO 55 LEGA
IRENE BRAZZAROLA 54 PD
MASSIMO OMERINI 53 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
NICOLA ROSSI detto NICO 52 ZOPPELLO SINDACO
FRANCESCO BRASCO 52 POSSAMAI SINDACO
GIOVANNI SALVIATI 51 CONTIAMO CI!
GIOVANNI GLORIOSO 51 5 STELLE
CLAUDIO TOSATO 51 PER UNA GRANDE VICENZA
ROSITA SEBASTIANO 49 RUCCO SINDACO
GUGLIELMO BALDISSERI 49 CIVICI CON POSSAMAI
ANDREA CHIMETTO 48 PER UNA GRANDE VICENZA
ANTONIO CUNICO detto TONI 47 CIVICI CON POSSAMAI
GIUSEPPE VIGGIANI 47 LISTA TOSETTO
FRANCA BONETTO 46 PD
MARTINA MANTOAN detta MARTI 45 POSSAMAI SINDACO
ANDREA GIUSEPPE ZANONATO detto ZANNA 45 POSSAMAI SINDACO
FRANCESCA MARITTIMI 44 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
PIER-LUIGI MARTINI 44 CONTIAMO CI!
FRANCESCA DISEGNA 44 COALIZIONE CIVICA
ANGELA FERRARI 44 POSSAMAI SINDACO
MICHELE PAGLIARUSCO 43 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
STEFANIA CERASOLI 43 COALIZIONE CIVICA
SILVIA GIORDANI 43 COALIZIONE CIVICA
FEDERICO MIOTTI 43 POSSAMAI SINDACO
CRISTINA QUARESIMIN 43 PD
GUIDO GIACOMELLI 42 LEGA
GIROLAMO da SCHIO 42 PD
ANNA SCANTAMBURLO detta SCANTA 42 LISTA TOSETTO
SILVIA MARIA FILOTTO 41 CONTIAMO CI!
MATTEO GRASER 41 CIVICI CON POSSAMAI
MARTINO ROVIARO 41 LISTA TOSETTO
SERGIO MAISTRELLO 41 CICERO
PATRIZIA ZANIOLO 40 RUCCO SINDACO
LUCIANO DE GIORGIO 40 LEGA
GIORGIA ZORZAN 40 LISTA TOSETTO
ANDREA SOLIGO 39 RUCCO SINDACO
SOPHIA LOS 39 POSSAMAI SINDACO
ALBERTO PRANOVI 39 POSSAMAI SINDACO
LEONARDO MARIA PERUFFO 39 CIVICI CON POSSAMAI
ORNELLA GUGLIELMI 38 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARIO BISAZZA 38 RUCCO SINDACO
MICHELA CHIMETTO 38 5 STELLE
GRAIGG FAGGIONATO 38 CIVICI CON POSSAMAI
FRANCESCA TRIVELLATO 38 LISTA TOSETTO
ALESSANDRA LOLLI 38 CICERO
FRANCA MATTIELLO 37 LEGA
DANIELA SOGA 37 ZOPPELLO SINDACO
ROBERTO PLEVANO 37 COALIZIONE CIVICA
MAURIZIO DEI ZOTTI 37 PD
PATRIZIA NATI 36 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
PASQUALE SACCONE 36 ZOPPELLO SINDACO
LUIGI CREAZZO 36 COALIZIONE CIVICA
ANTONELLA ALVISI 36 PER UNA GRANDE VICENZA
ANDREA BOSCATO 36 PER UNA GRANDE VICENZA
DANILO DIGENNARO 36 CIVICI CON POSSAMAI
DEBORA GIORIO 35 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ANDREA REATO 35 LEGA
MICHELA AGOSTI 35 FORZA ITALIA
SIMONE CAPITANIO 35 FORZA ITALIA
ANDREA MASTROTTO 35 COALIZIONE CIVICA
ROSANNA STIMAMIGLIO in CENTOFANTI 35 PER UNA GRANDE VICENZA
GIOELE JACOPO NEGRIN 35 LISTA TOSETTO
SILVIA BON 34 FORZA ITALIA
FRANCESCO SANTIN 34 LISTA TOSETTO
ENRICO ZOGLI 33 LA COMUNE
CRISTINA ZAIRICA MARIN 32 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ALESSANDRA MAGNABOSCO 32 RUCCO SINDACO
MARINA LAURA MILELLA 32 CONTIAMO CI!
DANIELE PEDRAZZOLI 31 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARCO PIERANTONI 31 COALIZIONE CIVICA
SILVIA SCARABELLO 31 PER UNA GRANDE VICENZA
MICAELA CORA' 31 CIVICI CON POSSAMAI
PAOLA TOMMINI 31 CIVICI CON POSSAMAI
MARIA VACCARI 31 LISTA TOSETTO
GIACOMO BORTOLAN 30 5 STELLE
NAILÉ CICCONE 30 PER UNA GRANDE VICENZA
PATRIZIA BARBIERI 30 LISTA TOSETTO
SILVIA VALLE 29 LEGA
ANDREA PITTARELLO 29 FORZA ITALIA
DAVID DAL SANTO 29 5 STELLE
MARIO BARBIERI 29 POSSAMAI SINDACO
SOFIA CASAROTTO 29 LISTA TOSETTO
MAYLA ANNA IMMORLICA 29 LISTA TOSETTO
FILIBERTO DAL DOSSO 28 COALIZIONE CIVICA
GERMANO PAULO MOGENTALE 27 LEGA
DAVIDE ZOTTA ZENTILE 27 LEGA
CARLA ZILIO 27 FORZA ITALIA
STEFANO CHECCACCI CARBONI 27 CONTIAMO CI!
LEONARDO BANO 27 ZOPPELLO SINDACO
SERGIO ROSSI 27 LISTA TOSETTO
ENRICO MASTELLA 26 5 STELLE
CHIARA DEL PUPPO 26 PER UNA GRANDE VICENZA
SUSANNA CANAGLIA 25 LEGA
MASSIMILIANO PAGLIOSA 25 FORZA ITALIA
MARIA RITA PERSIANI 25 PD
ELIA ZOVICO 25 LISTA TOSETTO
STEFANO ORFANO' 24 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ENRICO BONATO 24 ZOPPELLO SINDACO
RITA CARMELA ROMEO 24 LA COMUNE
PAOLO CONVERSO 24 PER UNA GRANDE VICENZA
GIOVANNI RIGODANZO 24 PER UNA GRANDE VICENZA
CINZIA GIANELLO 24 LISTA TOSETTO
GIORGIO GIANELLO 23 LEGA
NAZZARENA CARMIGNATO 23 ZOPPELLO SINDACO
CRISTINA COGO 23 CICERO
MARCO ROSSI 23 CICERO
MARIA ELENA BRESSAN 22 CONTIAMO CI!
MIRCO DI NARO 22 COALIZIONE CIVICA
LUCIA LIBONDI 22 COALIZIONE CIVICA
CATERINA GRUMOLATO 21 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIOVANNI GASPARI 21 LEGA
ALESSANDRO GIACOMINI 21 CONTIAMO CI!
FRANCESCA CARLOTTA BARATTO 21 ZOPPELLO SINDACO
GIOVANNI BATTISTA BERTAZZO 21 ZOPPELLO SINDACO
ALESSANDRO SALVARESE 21 ZOPPELLO SINDACO
RENATO DALLE MOLLE 21 CICERO
ELISABETTA SABA 20 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARIA ROSARIA FULMINE 20 RUCCO SINDACO
SONIA PERENZONI 20 5 STELLE
GIACOMO CAMEDDA 20 POSSAMAI SINDACO
ALESSANDRA LANARO 20 PER UNA GRANDE VICENZA
FABIO BENETTI 20 CIVICI CON POSSAMAI
GABRIELLA CARTA 19 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIOVANNI BALBO 19 LEGA
FRANCA BORIN 19 LEGA
STEFANO PAUSA 19 FORZA ITALIA
FRANCA BASSANESE 19 LA COMUNE
DAVIDE FIORE 19 LISTA TOSETTO
RITA SPASIANO 19 LISTA TOSETTO
ROBERTO BARDIN 18 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIULIO DIONISI 18 FORZA ITALIA
FRANCESCA GOLIN 18 CONTIAMO CI!
PATRIK PENTA 18 PER UNA GRANDE VICENZA
CORALBA SCARRICO 18 LISTA TOSETTO
CARLA BALDESCHI 18 CICERO
PATRIZIO MIATELLO 17 FORZA ITALIA
ALBERTO PERTILE detto ALPE 17 CIVICI CON POSSAMAI
ROBERTO PAOLO MORSOLETTO 17 PD
IVANA AGATA ORRICO 17 LISTA TOSETTO
CLAUDIA ZENARI 17 LISTA TOSETTO
LUCIA BARON 16 ZOPPELLO SINDACO
MASSIMILIANO BALBO 16 5 STELLE
MUSTAPHA EL HAISSOUNI 16 PD
MARTA CASTEGNERO 16 CICERO
MASSIMILIANO CAPPELLO 15 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
LAURA PELLICHERO 15 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARCO LORENZI 15 RUCCO SINDACO
MATTEO MARRA 15 FORZA ITALIA
FRANCESCA PROFESSIONE 15 ZOPPELLO SINDACO
ELEONORA SACCO 15 PER UNA GRANDE VICENZA
NEREO BATTOCCHIO 15 PD
VALTER TONIATO 15 PD
LUCA LAPO 14 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARGHERITA STRAZZARI 14 CONTIAMO CI!
LUCA FRACASSO 14 ZOPPELLO SINDACO
MICHELE MICHELUTTI 14 ZOPPELLO SINDACO
GIANCARLO MARSILETTI 14 COALIZIONE CIVICA
MARINA TESCARI 14 LISTA TOSETTO
ORAZIO BEDIN 13 CONTIAMO CI!
FRANCESCA STAMMELLUTI 13 5 STELLE
ISACCO ZUFFELLATO 13 COALIZIONE CIVICA
GIANLUCA SIMONATO 12 FORZA ITALIA
FILIPPO ROMEO 12 LA COMUNE
FRANCESCA CARAMPIN 12 PER UNA GRANDE VICENZA
MARINA POLLASTRELLI 12 LISTA TOSETTO
CHIARA RIGONI 12 LISTA TOSETTO
DANIELA PADOVAN 11 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MASSIMILIANO ZAMBOTTO 11 LEGA
GERMANO GARBIN 11 FORZA ITALIA
ANNA SARTORI 11 FORZA ITALIA
SIMONE CAVESTRO 11 ZOPPELLO SINDACO
LORENZA LONGO 11 ZOPPELLO SINDACO
GIULIO LEODARI 11 PER UNA GRANDE VICENZA
ORNELLA MENEGUZZO 10 LEGA
EMANUELA MARSAN 10 FORZA ITALIA
LUCIANA ZACCARIA 10 FORZA ITALIA
MARIACRISTINA PERUZZI 10 CONTIAMO CI!
IBTISSAM GOUIGA detta SAM 10 ZOPPELLO SINDACO
STEFANO MELATO 10 5 STELLE
MARCO FANTON 10 LA COMUNE
LEONARDA PERRONE 10 PER UNA GRANDE VICENZA
GAIA ROVATI 10 LISTA TOSETTO
CINZIA MIARI 10 CICERO
KAOUTAR BADRANE 9 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
MARIA LUISA PESAVENTO 9 LEGA
UMBERTO PITTON 9 LEGA
STEFANO SARTORI 9 LEGA
LORIS GALVANETTO 9 ZOPPELLO SINDACO
JESSIKA MAUGERI 9 ZOPPELLO SINDACO
GIULIA OLIVIERO 9 COALIZIONE CIVICA
VERA TATARCIUC 9 LISTA TOSETTO
SILVIA BRUSCHETTA 8 FORZA ITALIA
GIOVANNI LIDIO STRAZZARI 8 CONTIAMO CI!
VERONICA CONCATO 8 CONTIAMO CI!
STEFANO PERILONGO 8 ZOPPELLO SINDACO
FRANCESCO DALLA TOMBA 8 CICERO
CLOTILDE ALBERTA PEDACCINI 7 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
ALESSIA CANEVA 7 FORZA ITALIA
ANDREA BETTIN 7 ZOPPELLO SINDACO
MARIA LIVIA VALMARANA 7 5 STELLE
GIANLUCA CAPPELLOZZA 7 PER UNA GRANDE VICENZA
MARCELLO VEZZARO 7 CIVICI CON POSSAMAI
ANGIOLETTA RUSSOTTI 6 LEGA
MARIKA CATERINA RIGON 6 ZOPPELLO SINDACO
ANDREA MARON 6 5 STELLE
VALENTINA PELLICHERO 6 LA COMUNE
FABIO ANTONIO CAPPELLETTO 6 COALIZIONE CIVICA
ROSARIA GRAZIANI 6 PER UNA GRANDE VICENZA
PIETRO MANFE' 6 PER UNA GRANDE VICENZA
MIRKO MAULE 6 CICERO
DESIREE DAVID 5 GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
GIADA IVONE BAGOLAN 5 LEGA
DAVIDE RIGON 5 LEGA
SILVANA FILIPPI 5 FORZA ITALIA
GIANLUIGI ROSSETTINI 5 CONTIAMO CI!
ASIA PEDRON 5 CONTIAMO CI!
LUIGI PARLANGELI 5 CONTIAMO CI!
GIULIANO RAIMONDO 5 5 STELLE
ROBERTO AMATO 5 5 STELLE
FABIO ONGARO 5 COALIZIONE CIVICA
DEBORA ZURITI 5 COALIZIONE CIVICA
DAVIDE MERCANZIN 5 PER UNA GRANDE VICENZA
LAURO DEPICCOLI 5 LISTA TOSETTO
JYOTHI ZOICO 5 LISTA TOSETTO
STEFANO MEZZALIRA 5 CICERO
MARISA CORTIANA 4 FORZA ITALIA
RICCARDO FARDO 4 FORZA ITALIA
SANDRA QUAGGIOTTO 4 CONTIAMO CI!
IVANO BASSANESE 4 ZOPPELLO SINDACO
SIMONE CONTRO 4 5 STELLE
EUGENIO BERTI 4 5 STELLE
VALENTINA GNOATTO 4 5 STELLE
RAFFAELLA D'AMICO 4 5 STELLE
IRENE RUI 4 LA COMUNE
RENATO COMITO 4 LA COMUNE
EVELINA EVANGELISTI detta GISELLA 4 COALIZIONE CIVICA
ALESSANDRA POZZA 4 CICERO
MAURIZIO FOLADORE 4 CICERO
LUCIANO BATTISTELLO 3 LEGA
ORIETTA DASSENA 3 FORZA ITALIA
NICOLAS LAZZARI 3 FORZA ITALIA
GILBERTO TREVISAN 3 FORZA ITALIA
ELENA VOLPARI LUCASETTI 3 FORZA ITALIA
MICHELE RIGON 3 CONTIAMO CI!
ELENA CAROLO 3 ZOPPELLO SINDACO
SALVATORE SANTO 3 ZOPPELLO SINDACO
VICENTE CAMERO 3 5 STELLE
GIACOMO ISAIA MARCON 3 LA COMUNE
EDVIGE XOMPERO 3 LA COMUNE
MAURO CHIARADIA 3 PER UNA GRANDE VICENZA
EMILIO MORETTO 3 CICERO
SIMONE CAFARO 3 CICERO
GIMMI GRESELIN 2 FORZA ITALIA
ADRIANA CONZATO 2 5 STELLE
ANNA FERRI 2 5 STELLE
STEFANO MATTEO NICOLI 2 LA COMUNE
INESSA BALDIN 2 LA COMUNE
MANUEL SPAGNOLO 2 LA COMUNE
GIORGIO LANGELLA 2 LA COMUNE
RICCARDO MAGGIOLO 2 PER UNA GRANDE VICENZA
GIORGIA ERODE 2 CICERO
ALESSANDRO PARENTE 2 CICERO
LORENZO LIBONDI 1 LEGA
ANTONIO ZANCAN 1 LEGA
MARIA ROSA ZANZERIN 1 LEGA
MICHELA BETTEGA 1 FORZA ITALIA
MONICA QUAGGIOTTO 1 CONTIAMO CI!
BARBARA DALLA VERA 1 CONTIAMO CI!
CLAUDIA CONCATO 1 ZOPPELLO SINDACO
STEFANO ALDO GIROLAMO MARIOTTO 1 ZOPPELLO SINDACO
PALMA DOMENICA ROSETI 1 5 STELLE
MARCO MANFERRARI 1 5 STELLE
CARMINE SCHIOPPA 1 5 STELLE
MARTINA CAZZOLA 1 5 STELLE
GIOVANNA SARTORI 1 5 STELLE
CRISTINA PASQUETTO 1 5 STELLE
ANDY BETTANIN 1 5 STELLE
MATTEO MUNARI 1 LA COMUNE
SILVIA STOCCHETTI 1 LA COMUNE
ALESSANDRO FOGAGNOLI 1 LA COMUNE
PAOLA MELCHIORI 1 LA COMUNE
ANNA TONIATO 1 LA COMUNE
ROBERTO FOGAGNOLI 1 LA COMUNE
TIZIANO MISTRORIGO 1 LA COMUNE
JESSE ARTHUR 1 CICERO
SOFIA NIGRIS 1 CICERO
ALICE RANCAN 1 CICERO
VERONICA TURCO 1 CICERO
ERMANNO MENCIOTTI 1 CICERO
GIUSEPPE CAVEDON 1 CICERO
ENRICO TRECCO 1 CICERO
MARIA CECILIA DALLA VALLE FORZA ITALIA
GIOVANNI ORSO FORZA ITALIA
MARILLINA TOTTI FORZA ITALIA
STEFANIA DALL'OLIO ZOPPELLO SINDACO
IMERIO MARZARI ZOPPELLO SINDACO
FABRIZIO MENEGHETTI 5 STELLE
ROBERTA BERNARDI 5 STELLE
NICOLA BISINELLA 5 STELLE
IGOR FERRAZZI 5 STELLE
ROBERTO BERTONCELLO 5 STELLE
GIOVANNA MEROLA LA COMUNE
ALESSANDRO VITTADELLO LA COMUNE
RENZO PIETRIBIASI LA COMUNE
MARCELLO LIMOLI LA COMUNE
GABRIELE MUNAO' CICERO
ANTONIO VILLANTI CICERO

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Redazione 16 maggio 2023 07:44

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