Amici, nuova edizione nel ricordo di Michele Merlo

C'è grande attesa per l'inizio della nuova stagione di Amici, il talent show Mediaset che ha lanciato negli anni svariati talenti nel mondo della danza e della musica. Tra questi anche Michele Merlo, in arte Mike Bird, il cantante vicentino entrato nelle case di milioni di italiani grazie alla sua partecipazione all'edizione 16 del programma ideato da Maria De Filippi. Artista che è venuto a mancare improvvisamente all'età di 28 anni dopo essere stato vittima di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Una morte che ha scosso la famiglia, gli amici, ma anche i tantissimi fans che non hanno mai smesso di ricordarlo con post, iniziative...e che hanno espresso il desiderio che la trasmissione di Maria De Filippi dedicasse un ricordo proprio al loro beniamino.

Ecco che dopo varie indiscrezioni e smentite, nelle scorse ore è arrivata la conferma attraverso Amedeo Venza: in occasione del ritorno di Amici in televisione, andrà in onda uno speciale su Michele Merlo.

Non è chiaro come la redazione del talent voglia ricordare il giovane cantante, se saranno presenti in alcuni degli ex compagni di avventura del cantautore che hanno preso parte anche al funerale lo scorso 18 giugno, e se ci sarà anche Emma Marrone, sua coach nel corso della sedicesima edizione del programma e sua grande amica.