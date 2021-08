Sangiovanni preoccupa i fans: "Sono super stanco, ma ho la mia musica...per voi"

É tra i giovani più interessanti del panorama musicale italiano, ha collezionato disci d'oro e di platino, continua a dominare le classifiche eppure, è un 18enne che con tutti gli adolescenti della sua età è spesso attanagliato da ansie e preoccupazioni. É quello che emerge da un lungo post pubblicato su Instagram da Sangiovanni. Un post dove parla della sua sofferenza e di come la musica sia il suo punto fermo.

Mi manca la mia famiglia

"Sono fortunato a fare quello che faccio - scrive il vicentino - ma [...] non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. Si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. lo sento anche addosso a me”.

In tutta questa confusione, in questa sensazione di malessere c'è per una cosa che lo tiene a galla, la sua musica: "Spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi. E non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare".