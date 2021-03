Amici 2021, Sangiovanni al serale con Zerbi - Celentano e fa subito una gaffe

Il cantante vicentino ha staccato il pass per la fase finale del talent che avrà inizio sabato 20 marzo, in prima serata su Canale 5. Ecco chi saranno i suoi compagni di avventura

É partito il conto alla rovescia verso la prima puntata del serale di Amici 2021. Sabato 20 marzo, in prima serata su Canale 5, inizierà la fase finale del programma condotto da Maria De Filippi.

A giocarsi la vittoria del talent c'è anche Sangiovanni (Giovanni Damian), il cantante vicentino che già ha conquistato il pubblico con le sue canzoni.

Per la fase finale del programma torna la suddivisione in squadre. Ecco che i 17 concorrenti ammessi al serale (10 cantanti e 7 ballerini) saranno guidati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Arisa – Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli – Veronica Peparini.

Sangiovanni sarà seguito dalla coppia di coach formata da Zerbi e Celentano e con il vicentino ci saranno Tommaso Stanzani e Serena Marchese per il ballo, Enula Bareggi, Deddy, Leonardo Lamacchia e Esa Abrate per il canto.

Gli altri allievi saranno così suddivis: Ibla, Raffaele Renda, Tancredi Cantù Rajnoldi Gaia Di Fusco, Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo saranno seguiti da Arisa – Cuccarini mentre Aka7even e i ballerini Samuele Barbetta e Giulia Stabile saranno guidati dal duo di coach Pettinelli – Peparini.

I professori dunque guideranno i ragazzi ma ci sarà un direttore artistico: il francese Stephane Jarny e i giudici dovrebbero essere diversi a ogni puntata.

Nell'assegnazione delle nuove maglie, riportanti i nomi dei coach, Sangiovanni ha fatto un "azzardo" verso la maestra Alessandra Celentano chiamandola "Ale" ed è stato subito ripreso dall'insegnante che l'ha invitato a chiamarla: signora Alessandra o maestra. Lui voleva solo dirle che ha un bel collo del piede ma alla docente nota per la sua rigidità non ha ammesso sconti nemmeno con un suo non allievo in quanto cantante e non ballerino.