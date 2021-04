Amici 2021, Sangiovanni "toppa" nel Guanto di sfida: Madame special guest e disco di platino

Nella terza puntata del serale, il giovane cantante vicentino, che fuori dal programma è già amatissimo (anche dalle influecer da 4 mln di like come Giulia De Lellis), viene messo alla prova. Ospite della serata l'artista premiata a Sanremo per il miglior testo con "Voce"

Amatissimo da ogni fascia d'età, Sangiovanni dà battaglia all'interno del programma. Nella terza puntata del serale, andata in onda sabato, il giovane cantante vicentino viene subito messo alla prova con il guanto di sfida di Raffaele su "Dangerous", una canzone di Michael Jackson.

Prova che secondo il giudice Emanuele Filiberto è una "bastardata" delle prof. perché Michael Jackson "è l'Everest" ed è fuori dalla corde per Sangiovanni, e vota per Raffaele. La prova viene vinta da Raffaele e Sangiovanni viene temporaneamente messso out. Al primo giro di carte Sangiovanni torna in gara.

Un nuovo confronto con Raffaele ribalta però il risultato del precedente confronto. Sangiovanni porta sul palco "Viva la Vida", Raffaele risponde con "All night long", il punto va al cantante vicentino.

Tocca quindi alla sfida a tre tra Sangiovanni, Serena e Deddy. Il primo a salvarsi è ancora una volta Sangiovanni che si esibisce con la sua Gucci bag.

Ma Sangiovanni non è il solo vicentino protagonista della serata. Sul finale di puntata è infatti il momento di Madame, reduce dall'avventura sanremese, che viene premiata con il disco di platino per la sua "Voce".