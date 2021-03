Amici 2021, Sangiovanni in versione Masha (e Orso) stuzzica i social ma "ruba" il palco

Il cantante vicentino trova sempre il modo di far parlare di sè. Tra i concorrenti più amati dal pubblico, l'allievo di Rudy Zerby nella seconda serata del serale ha indossato un look davvero originale

L'originalità è indubbiamente una delle sue carti vincenti e, sabato sera, l'ha dimostrato una volta in più. Tra i concorrenti in lizza per la vittoria del talent, Sangiovanni si è presentato alla seconda puntata con un foulard in testa che ha stuzzicato il chiacchiericcio sui social.

Il cantante vicentino ha infatti mantenuto la promessa e si è mostrato in puntata con un copricapo in seta viola, simil hijab. Sui social sono letteralmente impazziti, alcuni lo hanno paragonato alla befana, altri a Masha, la protagonista del cartoon Masha e Orso.

Il primo ad intervenire sul suo look è stato il giudice Stefano De Martino: “Mi piace il tuo look da babushka boi”. Accessorio discusso ma che di fatto gli ha portato bene. Il Sangio si è esibito prima con Maledetta primavera, pezzo che ha portato nella prova comparata, poi con un grande classico della musica italiana come Il ragazzo della via Gluck. Tradito dall’emozione, si è bloccato per la gola secca ma ha comunque vinto il punto nel "guanto di sfida" contro Aka7even, che ha cantato Cu’mme!.

Proprio al termine della performance, la conduttrice ha sottolineato come questa imperfezione sia legata al fatto che "Qui si vedono i tuoi 18 anni".