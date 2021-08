Sangiovanni e Giulia, è magia sul palco di Radio Italia

Ad accompagnare il cantante vicentino all'evento live in Sardegna c'era anche la vincitrice di Amici 20

Pubblico in visibilio e grande magia sul palco del VOI Tanka Village in Sardegna, dove nei giorni scorsi è andato in scena l'evento live di Radio Italia che, tra i vari ospiti vantava anche la presenza del vicentino da 200 milioni di streams con il suo primo ep Sangiovanni e 10 dischi di platino con i suoi primi tre inediti.

Per l'occasione, al fianco di Sangiovanni c'era anche la sua "lady" Giulia Stabile che ha danzato sulle note di Tutta la Notte.

Complici sul palco

La vincitrice di Amici 20 ha infatti interpretato il brano del fidanzatoe quando Sangiovanni si è girato verso di lei cantando la strofa in cui si fa riferimento a una vita da passare insieme, il pubblico è impazzito di gioia.

Non è la prima volta che i due si mostrano insieme in un progetto di lavoro. Giulia Stabile è infatti apparsa anche nel video di Malibù che subito dopo l'usicata ad avuto una grandissima eco in rete