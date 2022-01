Amici, Nicol ultima in classifica: esce dal talent show

Dalla rete arrivano i primi spoiler della seconda puntata di Amici del 2022, in onda nel pomeriggio di domenica 16 gennaio e le notizie non sono buone per quanto riguarda la giovane cantante vicentina Nicol.

Nel corso della puntata il coach Rudy Zerbi ha infatti avanzato una proposta chiedendo che il cantante che si piazzerà all'ultimo posto della classifica del giorno (che si basa sui voti assegnati dagli ospiti vip) venga eliminato dalla scuola senza nemmeno fare una sfida. Proposta che è stata accolta dalla produzione e che ha fatto la prima vittima: Nicol.

La vicentina è infatti risultata ultima della classifica stilata da Fiorella Mannoia.

Già nelle scorse settimana Rudy Zerbi aveva espresso un giudizio negativo su Nicol. Risultata ultima nella classifica stilata da Fedez, una volta in sala con il coach e l'altra cantante Rea aveva dichiarato: "Io credo che sia arrivato il momento di dire basta. Siete ultima e penultima buona parte delle volte nelle classifiche. Io onestamente non so più cosa dire, non so cosa pensare [...]. E proprio in quella occasione aveva dichiarato: "Sono seriamente convinto che forse sono io che devo prendere una decisione. Ho la facoltà di sostituire la sfida con un'eliminazione o un cambio. Ci devo pensare seriamente. [...] E’ giusto che io consideri il fatto di mandarvi a casa direttamente. Se dopo tutto questo tempo i risultati sono questi, forse non siete fatte per stare qua [...]".

E a quanto pare ora il modo l'ha trovato.