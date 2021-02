Amici 2021, Sangiovanni fa il pieno di consensi con "Tutta la notte": per lui il serale è vicino

É tra i talenti più interessanti che si affacciano sul panorama musicale italiano. Concorrente della scuola di Amici 2021, nella puntata del talent Mediaset andata in onda sabato, ha presentato un terzo singolo inedito dal titolo "Tutta la notte". Grazie alla sua esibizione Sangiovanni si è visto confermare l’accesso al serale.

Non solo musica per il cantante vicentino che all'interno della classe si è distinto anche per il suo temperamento tanto che spesso viene chiamato in causa dalla conduttrice Maria De Filippi.