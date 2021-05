Amici 2021, Sangiovanni vince il Guanto di sfida con una canzone che s'ispira a Giulia

Si avvicina la finalissima del talent che vede in lizza per la vittoria il giovane cantante vicentino Sangiovanni. Secondo quanto reso noto dalla produzione il gran finale sarà infatti il 15 maggio prossimo, intanto, Sangiovanni continua ad essere assoluto protagonista del programma. Nella puntata andata in onda sabato sera, il cantautore conquista il punto (e il pubblico) con una canzone che dedica alla sua fidanzata Giulia.

Nella seconda manche infatti, Peparini e Pettinelli sfidano Zerbi e Celentano. Rudy propone una sfida sulla scrittura delle barre che vede Aka7even contro Sangiovanni ma la Pettinelli rifiuta. La sfida viene però riproposta nella manche successiva e Sangiovanni porta in scena un brano che dedica alla fidanzata:

“[…] Sono sfatto, sfinito, il cervello sconnesso l’ho messo sopra la soffitta. Sei sfatta, sfinita, ma ti sto vicino sperando che ti tranquillizzi e che mi comprendi quando mi giro dall’altra parte. Perché sto male e non voglio che pesi sopra le tua spalle. Scusa sono stanchissimo, ma tu sei sempre bellissima […]“.

I giudici votano per Sangiovanni ma la prof. Pettinelli non ci sta e definisce i testi del vicentino banali e poco originali e il cantante si giustifica così: "Io non lo trovo banale. Penso che al giorno d'oggi sia importante fare chiarezza su questo. Uomini e donne hanno la stessa importanza. Credo che nella musica come nella scrittura non sia stato inventato nulla. Io vivo le cose e le esprimo. Se le mie parole rispecchiano anche la vita di qualcun altro, mi fa solo piacere".

Screzi a parte, Sangio non è il solo protagonista della serata. A dargli man forte è anche Giulia, con quale si trova in sfida. I due emozionano anche quando si trovano uno contro l'altra, nella prova per il punto salvezza. Giulia dà il meglio di sé danzando sulle note di “Carmen” di Stromae, Sangiovanni risponde con il nuovo inedito Malibù e il punto va al cantante.

Alla fine della competizione i due si baciano e Maria De Filippi fermare la gara per non interrompere un momento tutto loro.