Amici 2021, Sangiovanni infiamma il palco e canta il suo amore per Giulia

Ennesima serata da protagonista per il cantante vicentino, tra i favoriti alla vittoria del talent Mediaset. Nella quinta puntata del serale, andata in onda sabato sera, Sangiovanni ha infatti regalato spettacolo esibendosi in uno dei più grandi successi di Gianni Morandi: "Fatti mandare dalla mamma".

Salito sul palcoscenico scalzo, come l'amica Madame, sul finale della canzone ha dato una sua personale rivisitazione del testo: “Dai Giulia ti prego vieni qua, oh, ti ho lasciato il posto. E’ un’ora che aspetto ma è normale… Dai Veronica, ti prego, falla venire! Dai oh, per favore”. Chiara dichiarazione alla fidanzata Giulia Stabile, ballerina della squadra di Veronica Peparini. La coach Anna Pettinelli ha però frenato gli entusiasmi facendo di No con il dito.

Ma non è stata l'unica dichiarazione d'amore della serata. Nella sfida con la fidanzata ha cantato "Una lacrima sul viso", che per l'occasione ha rivisitato così: "Avevo capito tutto, dalla prima volta, ne parlavi con gli altri e hai fatto i salti di gioia. Hai perso le speranze e poi hai aperto le braccia, non me lo hai detto in faccia ma su un foglio di carta. Non potevo innamorarmi, dicevi che non sapevi cos'era. Ti ho baciato sulla bocca e non sapevi come si facesse. E baci solo se lo senti e dopo 18 anni, ti è pure andata bene, ti è scesa qui davanti… quella lacrima sul viso, è un miracolo d'amore che rimane in questo istante per me, che non amo che te".

Per entrambi i giovani artisti il percorso all'interno di Amici continua.