Amici 2021, Sangiovanni al ballottaggio ma i giudici non hanno dubbi: rimane in gara

Altra serata da grande protagonista per il cantante vicentino che per un momento vede minata la possibilità di continuare la sua avventura all'interno del programma ma al solito, con le sue performance conquista la giuria e continua a sognare la vittoria

Ancora una puntata da protagonista per il giovane cantante vicentino che supera egregiamente anche la quarta serata e sogna la finalissima. Sangiovanni apre la puntata con 4k magic di Bruno Mars ed è chiamato a misurarsi con Aka7even. I giudici si esprimono a favore del vicentino.

L'epilogo della sfida tra Serena e Martina porta Sangiovanni ad essere a rischio eliminazione assieme a Deddy ed Enula. I tre si esibiscono e i giudici non hanno dubbi su chi far rientrare in gara ovvero Sangiovanni che infiamma il palcoscenico interpretando Hype.

Ma le prove per il vicentino non finiscono. Arisa lancia il guanto di sfida che vede Sangiovanni confrontarsi con Tancredi. I due vengono messi alla prova su un brano dei Queen. Per il giudice Stefano De Martino “è il guanto di sfida più bello di sempre”. "Sangiovanni è stato spettacolare. Il mio voto va a lui”, dice Stash.