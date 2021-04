Amici 2021, colpo di scena: Sangiovanni perde la leadership al televoto flash

Nel daytime del talent show Mediaset andato in onda giovedì pomeriggio, i concorrenti hanno scoperto la graduatoria stilata dai telespettatori e a sorpresa il cantante vicentino viene scalzato da Aka7even, secondo Deddy. Primato nel ballo per la fidanzata Giulia

Nessuno se lo aspettava. Da sempre nella vetta delle classifiche di gradimento, Sangiovanni è stato scalzato da Aka7even ed è sceso al terzo posto. La graduatoria è stata stilata dopo un televoto flash aperto a seguito delle esibizioni dei concorrenti in lizza per la finalissima.

Il vicentino non ha preso bene cosa e alla domanda di Maria De Filippi su come stesse vivendo la cosa ha preferito non esternare commenti ma, come ha dichiarato la conduttrice stessa, la sua faccia vale più di tante parole.

Di riflesso anche Giulia, la fidanzata, si è mostrata preoccupata per il cantante: "In questa fase il televoto è fondamentale e ovviamente ha paura di non piacere più". Eppure il consenso dei telespettatori, fino a ieri, l'hanno portato ad essere tra i favoriti alla vittoria finale.