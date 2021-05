Amici 2021, disco d'oro e affetti: Sangio incontra la sorella prima della finalissima

Com'è stato per tutti i finalisti di Amici, la produzione del talent show Mediaset, prima dell'ultima puntata del programma, in onda sabato sera, ha regalato a Sangiovani il video con i best moments. Un percorso ricco di up, coronato da tanti successi come il disco d'oro con i brani Guccy bag e Tutta la notte e di platino con Lady piuttosto che l'uscita del suo primo ep dal titolo Sangiovanni.

Ad impreziosire il percorso di Sangiovanni c'è stato sicuramente l'amore per la ballerina Giulia Stabile, che con la sua purezza gli ha rubato il cuore.

A fare il tifo per il vicentino, tra i favoriti per la vittoria del programma, c'è la famiglia, che da Grumolo delle Abbadesse non ha smesso un attimo di seguirlo. A portargli l'affetto di casa è arrivata la sorella Andrea che nel frattempo è diventata mamma. Un incontro carico di emozioni per il giovane cantante che ha sottolineato come il successo, il suo percorso nella scuola non abbiano cambiato la sua persona: "Sono sempre io" ha sottolineato il cantante che ha potuto conoscere seppur solo in foto la sua nipotina.