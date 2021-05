Amici 2021, Sangiovanni conquista la finale: con lui anche la fidanzata Giulia

"Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo", queste le parole di Sangiovanni dopo la comunicazione di essere il terzo finalista del talent show Mediaset Amici. La notizia era trapelata nei giorni scorsi poco dopo la registrazione della puntata ma l'ufficialità è arrivata con la messa in onda del programma.

Il giovane vicentino non riesce a trattenere le lacrime e racconta di aver trovato finalmente la propria identità proprio ad Amici: "Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero"

In finale anche la ballerina Giulia Stabile, la fidanzata di Sangiovanni. Alla comunicazione il vicentino non è riuscito a trattenere le lacrime. A contendersi il titolo dell'edizione 20 anche Aka7even, Alessandro e Deddy. La finale di Amici andrà in onda sabato 15 maggio, in prima serata su Canale 5.