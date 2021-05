Amici 2021, Sangiovanni pronto al debutto con l'omonimo Ep: fuori dal 14 maggio

In attesa della finalissima del talent show, in programma sabato 15 maggio, è partito il conto alla rovescia per l'uscita del primo Ep di Sangiovanni, prodotto dalla Sugar, il cui debutto è fissato per il 14 maggio.

L’Ep dal titolo Sangiovanni presenta una raccolta dei brani inediti presentati durante il suo percorso nel talent show: Hype, Malibù, Tutta la notte, Lady, Gucci Bag e Maledetta primavera (live version).

Si tratta di brani che hanno già avuto un notevole riscontro: "Guccy Bag”, prodotto da Bias, “Lady”, prodotto da Zef ha conquistato disco di platino e “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias. Il giovane cantante vicentino vanta 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e con la sua "Lady" continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100.