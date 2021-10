Amici 2021, Nicol lancia "Onde"

Primo inedito per Nicol, la cantante vicentina entrata nella scuola di Amici con il pieno appoggio di Rudy Zerby. Scritta da Nicol e Mameli e prodotta da Zef “Onde” racconta un tormento d’amore, di una relazione ormai arrivata al capolinea.

Il testo

Sento nell’aria

che tu mi stai cercando per la strada

hai chiesto il mio nome

quella sera in quel locale a quella festa

non volevo andarci

giro dalle tue parti

passiamo la notte a guardarci

senza nemmeno toccarci

Ma non so se mi va

di tornare a casa ora

nella tua macchina

ti urlerei a squarciagola

che nessuno ci sente

ci scambiamo la pelle

non ci resta niente

Ok ok

sento l’high five

tra i miei e i tuoi segreti

tra i nostri problemi

in questa corrente

voglio naufragare

tra le tue onde

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa?

Ok ok

voglio naufragare fra le tue onde

E’ da giorni che mi chiedi di vederci

Tutta l’estate ci siamo persi sotto la luna

Ma è da giorni che sto cercando una via d’uscita

Tu sempre qui nella via di casa

Non vuoi farla finita ma non so se mi va

Di parlare ore e ore

nella tua macchina quanti sbalzi d’umore

che nessuno ci sente

ci scambiamo la pelle

non ci resta niente

Ok ok

sento l’high five

tra i miei e i tuoi segreti

tra i nostri problemi

in questa corrente

voglio naufragare

tra le tue onde

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok ok

ok ok

voglio naufragare tra le tue onde

Le tue pupille parlano

noi ce ne stiamo chiusi

colori ambra dentro una bolla di sabbia

ti vengono a prendere

tu vienimi a prendere

Restiamo dall’alba al tramonto

soli su un’isola deserta

dove tutto sembra più profondo

cos’è che ci ha dato alla testa

Ok Ok

Voglio naufragare fra le tue onde