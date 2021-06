Sangiovanni e Giulia senza filtri: "La nostra prima volta? Non è ancora successo"

Felici, innamorati, ma soprattutto liberi nel vivere un sentimento a cui non vogliono mettere etichette. Giulia Stabile e Sangiovanni, prima e secondo classificato di Amici 2021, insieme sono il ritratto della gioia e a loro è dedicata l'ultima copertina di Vanity Fair. I due giovani talenti della musica e del ballo parlano senza filtri della loro relazione nata nella scuola di Maria De Filippi, che cresce giorno dopo giorno.

A raccontare come è iniziato tutto ci pensa la ballerina: "Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra". "Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini" ha aggiunto Sangio.

"Fare l'amore per la prima volta significa essere una cosa sola"

Non hanno fretta né ansie, ma vogliono semplicemente viversi tutto quello che viene, in modo spontaneo, dando sempre precedenza ai sentimenti. La prima volta? Può aspettare, come spiega il cantante di Malibu: "Fare l'amore per la prima volta secondo noi vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo per adesso. Il punto importante è che lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi. Prima è nato un sentimento d'affetto e amore". Quando si dice (o si diceva) "bisogna aspettare il momento giusto"...

Sangiovanni e Giulia Stabile sulla copertina di Vanity Fair