Amici 2021, ecco i nomi dei finalisti: le anticipazioni

Come ogni giovedì è stata registrata la puntata che sarà visibile nel fine settimana e come conseguenza i social e il web si sono popolati di anticipazioni. Ecco quali sono i finalisti e gli eliminati.

Da qui in poi spoiler

Amici: i concorrenti in semifinale

Come riporta il vicolodellenews.it tre finalisti sono già certi, il quarto invece sarà svelato solo l'8 maggio.

A contendersi la vittoria saranno la ballerina Giulia e i cantanti Sangiovanni e Aka7even. Giulia Stabile è forse la ballerina più amata dal pubblico di tutte le edizioni di Amici, il pubblico le ha sempre fatto vincere la prova Tim (il cui premio sono 30mila euro), insieme a lei anche Sangiovanni. I due sono la coppia più amata di questa edizione, le loro liti, pianti e baci hanno appassionato i telespettatori che hanno iniziato anche a fare il tifo per loro. Una delle canzoni di Sangio, che ha vinto anche il Disco di Platino, si chiama Lady ed è dedicata a proprio alla ballerina.

Il terzo finalista è Luca Marzano, in arte Aka7even, pupillo di Anna Pettinelli che è da sempre sotto accusa da parte di Rudy Zerbi.

Amici: le sfide in semifinale

Nella prima manche si sono esibiti Aka7even e Tancredi, il primo ha battuto il secondo, poi Sangiovanni contro Aka, ha vinto Sangio. Tancredi e Aka si sono scontrati altri due volte e hanno vinto una sfida per uno. Il primo finalista è stato il cantante di Pettinelli.

Nella seconda parte del programma si sono sfidati solo i ballerini: Alessandro vs Serena (che si sono sfidati due volte), hanno vinto una sfida ciascuno, Giulia ha battuto Alessandro due volte e così ha 'vinto' la finale. Nella terza manche Sangiovanni si è esibito vincendo per due volte contro Tancredi, arrivando così a prendere la maglia oro della finalissima, ma prima ha dovuto cantante anche contro Deddy, suo compagno di squadra e grande amico.

Giulia ha vinto di nuovo la Prova Tim ed è stata così proclamata ufficialmente la vincitrice del premio. Alessandro, ballerino di Lorella Cuccarini, è stato ingaggiato per partecipare al musical Dirty Dancing del progetto Broadway Milano a cura del produttore teatrale Karl Sydow.

Il quarto finalista sarà svelato sabato sera: a contendersi l'ultimo posto per la vittoria sono Deddy (Dennis Rizzi), Serena Marchese, Alessandro Cavallo e Tancredi Cantù Rajnoldi.

La finale del 15 maggio sarà in diretta a differenza di tutte le altre puntate del Serale che sono state registrate.

Gli ospiti della semifinale

Dopo il successo indiscusso di Nino Frassica, che ha fatto divertire e ridere i telespettatori e i giudici Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto, nella puntata che andrà in onda l'8 maggio gli ospiti saranno Ermal Meta e i The Kolors: il primo arriva in studio per presentare il suo brano Uno, mentre la band nata proprio ad Amici canterà l'ultima hit Cabriolet.

Il programma è prodotto da Fascino P.G.T per Mediaset. Il direttore artistico è Stephane Jarny. La regia è di Andrea Vicario.