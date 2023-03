La terra soffoca, attivisti occupano la Torre Girardi

Chiedono giustizia climatica gli attivisti che nel pomeriggio di sabato hanno dato vita ad un blitz alla torre Girardi di Vicenza Ovest, occupando lo stabile, e calando un enorme striscione dal tetto.

"La Torre Girardi è emblematica per Vicenza - scrivono in un post gli attivisti di Fridays for Future Vicenza - rappresenta la storia di questa città: si costruisce senza rispettare vincoli, colate di cemento si prendono il territorio, poi passano gli anni, venti in questo caso, e dietro lauto compenso (un milione di euro) la costruzione abusiva viene sanata. Partiamo da questo per muovere i passi del nostro ragionamento: la salute, l’ambiente, l’aria e l’acqua del nostro territorio non potranno essere sanate nemmeno con le più importanti somme di denaro".

E ancora: "Continui sforamenti dei livelli di pm10 in città, reparti del San Bortolo con continui accessi di bambini ricoverati per bronchioliti, inquinamento da PFAS nell’acqua. Nonostante tutto questo spuntano supermercati ad ogni angolo, nuove lottizzazioni vengono progettate, il mega progetto TAV muove i suoi passi nonostante l’opposizione dei quartieri e dei cittadini. A Vicenza si soffoca per il cemento e per l’inquinamento".

"Oggi si alza un grido, il primo di molti, vogliamo respirare! - concludono - Una campagna muove i suoi primi passi, un percorso che vuole attraversare il territorio segnalando le criticità ambientali, mettendosi di traverso a coloro che vedono solo il profitto nello sfruttamento delle risorse ambientali. Un cammino che si unisce a tutt? coloro che lottano nel mondo per salvare il clima e cambiare sistema di sviluppo, dalla miniera di Lutzerath alle lotte del sud del mondo contro lo sfruttamento neo-coloniale dei combustibili fossili".