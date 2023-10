Alta velocità, varato il ponte ad arco sul torrente Guà

Sabato è stato varato il ponte ad arco sul torrente Guà, a Montebello Vicentino, per la linea ferroviaria ad alta velocità Verona-Padova. Lo ha comunicato con una nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La grande struttura è costituita da tre elementi: un ponte ad arco centrale in carpenteria metallica da 78 metri di lunghezza e dal peso di oltre 1400 tonnellate, una campata metallica da 40 metri e una campata metallica mista con travi in acciaio incorporate da 25 metri.

«La messa in opera è stata spettacolare - si legge nella nota - in ragione delle dimensioni e del notevole peso del ponte ad arco, oltre che degli spazi geometrici delle aree circostanti e della presenza della attuale linea ferroviaria “storica” operativa, è stato scelto il cosiddetto “varo di punta”». Si tratta di una metodologia prevede l’utilizzo di un “avambecco metallico” da 40 metri, posto sul fronte del ponte stesso, che permette il bilanciamento dei pesi in fase di movimentazione del ponte al di sopra del torrente. «Quest'opera è di grande importanza per il territorio - conclude la nota - e i lavori sono seguiti con attenzione dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».