Tav, approvato progetto attraversamento Vicenza: ecco gli interventi

Via libera del CIPE al progetto preliminare del 2° lotto funzionale dell’“Attraversamento di Vicenza” della linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità sulla tratta Verona-Padova. La notizia dell'approvazione è arrivata nella giornata di giovedì e l'annuncio è stato dato dalla vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, che ha partecipato stamane in videoconferenza alla seduta del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Nel corso della riunione è stato dato l'ok al progetto che definisce l’ingresso da ovest e l’attraversamento del territorio della città di Vicenza della linea dell’Alta Velocità, in affiancamento alla linea storica: un’opera che costa circa 850 milioni di euro, dei quali 150 già finanziati. «Si chiude così un iter che nel corso degli anni ha avuto uno sviluppo procedurale e progettuale complesso – sottolinea De Berti – e aggiungiamo un altro importante tassello al pieno e funzionale completamento della nuova linea AV/AC Torino-Milano-Venezia, infrastruttura ferroviaria che la nostra Regione considera strategica, fondamentale per migliorare la mobilità del territorio, in quanto assicura una significativa riduzione dei tempi di percorrenza, l’alleggerimento della rete ordinaria e l’incremento della qualità e dell’affidabilità del servizio offerto».

Il progetto preliminare interessa territorialmente i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Torri di Quartesolo e Vicenza. «Auspichiamo – conclude la vicepresidente – che il Governo reperisca celermente i 700 milioni di euro mancanti, per poter proseguire rapidamente con le successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera»

