Alpini, tutti i numeri dell’Adunata dei record

Sono usciti tutti i numeri della 95esima edizione dell'Adunata Nazionale degli alpini a confermare i numerosi record stabiliti a Vicenza. Il raduno delle penne nere ha per prima cosa registrato la sfilata più lunga e numerosa della storia quasi centenaria del maxi-raduno. Ma i numeri mostrano anche altro, a cominciare il clima particolarmente favorevole, sia dal punto di vista meteorologico, con tre giorni di piena primavera letteralmente regalati visto il tempo variabile di maggio, sia da quello dell'accoglienza dei vicentini. Le prime cifre consuntive parlano poi di 400.000 presenze sul territorio in tre giorni tra Alpini, familiari, amici, aggregati e simpatizzanti e 100.000 Alpini in sfilata (dato verosimile visto lo schieramento e la durata, anch’essa record, di 13 ore).

I visitatori alla Cittadella degli Alpini sono invece stati 278.00, mentre erano 400 i giornalisti e gli operatori foto/video accreditati, 130 le esibizioni tra cori e fanfare, più il concerto di fanfare allo Stadio Menti (presenti 5.000 persone), 364 i pullman accolti nei parcheggi gestiti da Adunata Alpini srl, 3.586 i posti branda collettivi in campi e palestre gestiti da Adunata Alpini srl, 1.123 le piazzole negli attendamenti gestiti da Adunata Alpini srl,1.300 i volontari del sistema di Protezione Civile Ana coinvolti e 360 i volontari del sistema di Protezione Civile della Regione Veneto