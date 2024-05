Allerta per il Bacchiglione, ha superato il livello di guardia (VIDEO)

Dopo una giornata di temporali e di pioggia incessante, nella tarda serata di mercoledì è scattata l'allerta piena per il Bacchiglione a Vicenza. Alle 21:30, ora dell'ultimo aggiornamento Arpav, il fiume aveva superato il livello di guardia di 4,50 metri, arrivando a 4,79 metri: la Protezione Civile è intervenuta per montare le paratie anti-piena.

Nel frattempo continuano le piogge intense sul Veneto, con allerta gialla per criticità legate ai temporali e alle precipitazioni. Ulteriori piogge sono previste per la giornata di giovedì.

È stato attivato il monitoraggio continuo, il ‘servizio di piena’, dei tecnici della Regione Veneto per il Bacchiglione, l’Agno e il Laverda, in provincia di Vicenza. “Oltre al lavoro dei Vigili del Fuoco, possiamo contare su 50 squadre con oltre 200 volontari di Protezione Civile attivi sul territorio. Sono state diverse le richieste d’intervento, specialmente in Provincia di Rovigo e a Padova. L’assessorato alla Protezione Civile con i tecnici della Regione Veneto sta gestendo le criticità e monitorando l’evolversi della situazione dei corsi d’acqua, per il momento il via prudenziale: sotto attento monitoraggio, da alcune ore i fiumi che interessano il vicentino e il padovano. Al momento non è stato necessario attivare i bacini di laminazione”, rende noto il Presidente della Regione Veneto.

“Ringrazio tutti coloro che sono al lavoro in queste ore, garantendo la piena operatività anche nelle ore serali e notturne: i volontari di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i tecnici regionali e le Forze dell’Ordine”, termina il Presidente.