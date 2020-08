Allarme meteo: fino a domenica attenzione fenomeni intensi

Si preannuncia un fine settimana di maltempo. Le previsioni meteorologiche diramate dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto avvisano che nel pomeriggio di oggi e per tutto il fine settimana ci sarà una crescente instabilità con possibili rovesci e temporali sparsi localmente anche forti.

Condizioni atmosferiche che possono essere accompagnate da grandinate e trombe d’aria e che, come succede sempre più spesso, possono provocare danni ingenti al territorio. In questi casi l’intervento dei soccorsi deve essere celere ed organizzato, per evitare che i danni si aggravino e per riportare alla normalità i luoghi nel minor tempo possibile.

Per questo il presidente della Provincia ha ritenuto opportuno inviare a tutti i sindaci del vicentino un “Vademecum per la corretta gestione del volontariato di Protezione Civile nella gestione degli eventi meteo avversi”. Un elenco agile e schematico delle procedure da seguire per attivare in sicurezza i volontari del proprio Comune o chiedere l’invio di uomini e mezzi da altri Comuni o Province qualora le forze in campo non fossero sufficienti. In caso di emergenza, il vademecum contempla anche l’apertura del Coc-Centro Operativo Comunale, secondo la procedura informatica della Regione Veneto.

“Ci auguriamo che non ce ne sia necessità -commenta il presidente- ma a titolo puramente precauzionale ho voluto inviare il Vademecum ai colleghi sindaci, da tenere sulla scrivania, a portata di mano. In un unico documento sono riassunte le procedure corrette da seguire nella gestione degli eventi meteo avversi, che sono sempre più imprevedibili nel loro sviluppo, repentini e intensi tanto da creare disagi e gravi danni spesso in pochi minuti. Un lasso di tempo brevissimo, durante il quale i sindaci devono attivarsi per scongiurare il peggio. In questi momenti il vademecum diventa un alleato per comportarsi in maniera corretta e rendere le operazioni di soccorso più efficaci ed efficienti possibile.”

VENERDI

Come sempre in queste situazioni, il Veneto vedrà una mattinata soleggiata o con isolati annuvolamenti, cosa che farà accumulare energia per l'attività temporalesca del pomeriggio-sera. Vi presentiamo ora quelli che sono i due diversi scenari, mostrati visivamente dai potenziali accumuli pluviometrici secondo i modelli Swiss Super HD e Arome, differenze dovute alla presenza di un'intensa inibizione in quota per un'inversione termica e alle diverse evoluzioni di questa attese dai modelli:

1) L'inibizione potrebbe essere sufficientemente intensa per contenere qualsiasi fenomeno temporalesco in pianura eccezion fatta per qualche debole e breve piovasco isolato, mentre su rilievi e zone pedemontane si verificheranno piogge anche a carattere temporalesco più diffuse, con un picco in serata dopo un graduale aumento nel pomeriggio;

2) L'inibizione sarà più debole e consentirà ai temporali di svilupparsi anche in pianura nel pomeriggio, oltre che sulle zone montane, con comunque un picco di estensione in serata;

Questi sono i due possibili scenari per oggi. C'è da dire che i vari modelli meteorologici indicano il primo come quello più plausibile, ma il secondo non è da scartare. Siccome in ogni caso saranno possibili temporali intensi con fenomeni annessi del caso (grandine, forti raffiche di vento, intense piogge localizzate).

SABATO 29 AGOSTO

La giornata sará divisa in due parti, la prima caratterizzata da tempo spesso soleggiato in pianura e sulla fascia costiere, mentre in montagna alternanza di nubi e schiarite con possibili primi rovesci, nella seconda parte del giorno a partire da ovest progressivo aumento prima della nuvolositá e poi della probabilitá di formazioni temporalesche; maggiori schiarite sulle zone costiere e sulla parte meridionale della regione prima degli eventuali temporali.

TEMPERATURE

Stazionarie tra 27 e 30 gradi, nel rodigino fino a 31/31 gradi.

-Zero termico : In abbassamento a 3600-3700 m

-Venti: orientali tra deboli e moderati, rinforzo da nord-est verso sera. Colpi di vento limitati alle aree temporalesche

DOMENICA

Per domenica al mattino e fino al primo pomeriggio tempo instabile a tratti perturbato con rovesci e temporali specie su pedemontana e limitrofa pianura miglioramento dal rimanente pomeriggio/sera con cessazione delle precipitazioni a partire da ovest e passaggio a temporanea variabilitá, per lunedì é da attendersi da metá giornata nuove precipitazioni a partire da ovest.

Temperature in diminuzione con minime sui. 15/16 gradi, massime sui 22/25 grad, con zero termico attorno ai 2500 m.

Venti in prevalenza orientali

ATTENZIONE: Gli eventi temporaleschi potranno risultare anche intensi con possibili grandinate, colpi di vento e fulminazioni. Restate pertanto collegati sia per conferme e aggiornamenti di METEO IN VENETO, sia per dirette sul campo.

Previsioni di Meteo in Veneto

ALLERTA REGIONE VENETO

Una nuova fase di intenso maltempo è in arrivo sul Veneto, con forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate che interesseranno, con diversa intensità, tutta la regione fino al pomeriggio di domenica 30 agosto.

Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione (allerta gialla) in alcuni bacini idrografici e lo Stato di Preallarme (allerta arancione) in altri per criticità sulla rete

idraulica principale e criticità idrogeologica.

La valutazione della situazione idrogeologica e idraulica fatta dagli esperti della Protezione Civile del Veneto indica che le precipitazioni attese, localmente anche intense, determineranno l’innalzamento idrometrico nella rete secondaria; potrebbero

crearsi disagi per il sistema di smaltimento delle acque in ambito urbano, oltre che nella rete minore.

E’ inoltre segnalata la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti, oltre che la possibilità di innesco di colate rapide, specie nelle zone dei bacini idrografici Alto Piave, Piave-Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige- Garda-Monti Lessini.

Il quadro sul quale è stato fatto scattare l’allarme è il seguente:

 Stato di Preallarme (allerta arancione) per criticità idrogeologica sui bacini

idrografici Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-

Garda e Monti Lessini.

 Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica sulla rete

principale su tutti i bacini veneti ad esclusione di quelli Alto Piave e Po-

Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige.

 Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica sui bacini Alto

Piave, Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-

Bacchiglione, Basso Piave-Sile-Bacino scolante in laguna, Livenza-Lemene-