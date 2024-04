Lupi nel Vicentino, Lav: "Basta titoli roboanti: serve campagna di informazione"

Attenti al lupo! Un grido d'allarme che ormai da tempo riecheggia tra valli e montagne Vicentine. Ma quanto c'è da preoccuparsi e sopratutto: è vero allarme o allarmismo? Oramai quasi ogni giorno i media locali pubblicano notizie che riportano l’avvistamento di lupi e le loro predazioni sul territorio della provincia di Vicenza. "Per aumentare le visualizzazioni o le vendite, spesso vengono utilizzati titoli roboanti e allarmistici che finiscono per creare tensione tra i cittadini raccontando di inesistenti rischi di aggressione", denuncia Massimo Vitturi, responsabile Lav area animali selvatici, aggiungendo: “Il problema non è certo rappresentato dagli avvistamenti o dalle predazioni che naturalmente avvengono dove ci sono dei predatori carnivori, quanto dalla manipolazione mediatica della notizia che genera ingiustificati allarmi tra i cittadini, preoccupati per la loro incolumità".

Naturalmente, al presunto circo mediatico partecipa anche la fauna dei cacciatori, sempre pronti a caricare il fucile e auspicando “abbattimenti selettivi” dei lupi "quando è universalmente riconosciuto che la sicurezza dei cittadini non passa certo per le carabine dei cacciatori, quanto piuttosto attraverso l’informazione e l’educazione, che accrescono le conoscenze per vivere in piena sicurezza nei territori frequentati dai lupi, sapendo come comportarsi nel caso in cui si dovesse avvistare qualche individuo", spiega Vitturi, specificando: "Le tensioni indotte da notizie allarmistiche potrebbero sfociare in scontri sociali degenerando anche in disordini fino a giungere ad atti estremi di giustizia “fai da te”, in gravissima violazione delle norme nazionali e internazionali che proteggono i lupi".

In Italia, il lupo era diffuso su tutto il territorio, Sardegna a parte, ma la persecuzione umana - nell'800 e nel '900 - portò seriamente la specie a rischio estinzione. Il minimo storico fu raggiunto nel '73 quando allo sterminio sopravvissero solo poche centinaio di esemplari, sparsi unicamente sulla dorsale appenninica. Negli ultimi 40 anni la popolazione del grande predatore ha gradualmente recuperato numeri, grazie anche alla tutela della specie da parte della legge italiana. E l'habit del lupo è anche sceso di quota. Dalle montagne ai rilievi collinari e persino alle porte delle città. Attualmente in Italia vivono circa 3.300 lupi. E naturalmente sono aumentate anche le predazioni, non solo di animali selvatici.

"Per questo motivo noi di LAV abbiamo scritto al Prefetto di Vicenza, mettendo a disposizione le proprie competenze in tema di “convivenza pacifica” con gli animali selvatici, acquisite in tanti anni di lavoro sul campo con i migliori professionisti del settore, allo scopo di elaborare un piano di comunicazione da diffondere in tutta la provincia, con l’obiettivo di fornire le risposte alle legittime preoccupazioni dei cittadini, ma soprattutto per informarli sui comportamenti da adottare per evitare di attrarre i lupi presso i centri urbani, come per il recente fatto accaduto in Altopiano che ha coinvolto un'asina", chiosa Vitturi, concludendo: "Tutti siamo colpiti e dispiaciuti per la predazione subita da quel povero animale, ma riteniamo che invece di fare il solito sterile allarmismo sarebbe stato più utile ed educativo raccontare la verità e dire che la colpa di quella predazione non è certamente del lupo che fa ciò che la natura ha previsto per lui, ma delle persone che avevano in custodia l'asina che non l'hanno ricoverata all' interno di una recinzione con adeguate protezioni o in un idoneo ricovero notturno, lasciandola in balia dei pericoli e inconsapevolmente attirando i lupi in paese".

Cosa fare se si incontra un lupo

Per quanto riguarda l'uomo, come accade con qualsiasi animale selvatico non possono essere definiti pericolosi di per sé ma si possono creare delle situazioni nelle quali l’incontro con un lupo può diventare pericoloso. Se ad esempio si dovesse sorprendere un lupo mentre si sta cibando della sua preda, oppure sta accudendo i suoi piccoli, dobbiamo essere consapevoli che si tratta di situazioni estremamente critiche che potrebbero scatenare una reazione difensiva da parte del lupo che si sarà sentito minacciato.

Il lupo è un animale estremamente intelligente e secoli di persecuzione gli hanno insegnato a considerare l'uomo come un nemico da temere e da cui stare lontano che non una possibile preda. Nel decalogo della Lav, si legge che, nella rara eventualità in cui si dovesse incontrare un lupo e nella ancora più rara evenienza che il predatore non si allontani senza manifestare atteggiamenti aggressivi, bisogna evitare di mettersi a correre, ma invece assumere un atteggiamento aggressivo muoversi verso il lupo gridando e battendo le mani nel caso il lupo tentasse un approccio; non girarsi per sfuggire al lupo, ma continuare a mantenerlo di fronte. Se c’è un’altra persona e si incontra più di un lupo, mettersi schiena contro schiena e prendere lentamente distanza dai lupi; ritrarsi lentamente, sempre guardando in direzione del lupo, mantenendo sempre l’atteggiamento aggressivo. Nel caso in cui, invece, l’animale sia lontano da noi, restiamo fermi in silenzio, riprenderà presto la sua strada.

In casi estremi (ma sempre rarissimi) se un lupo dovesse attaccare, rannicchiarsi a terra e difendersi con qualunque cosa a disposizione (rocce, bastoni o altro) e se necessario, arrampicarsi su un albero: i lupi non sono in grado di farlo. Bisogna infine ricordare che l'unica confidenza che il lupo concede all'uomo è legata al fatto che quest'ultimo può portare del cibo. È fondamentale quindi non abbandonare rifiuti durante le escursioni e, se si cucina cibo all’esterno, provvedere a pulire con cura l’area.