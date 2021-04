Problemi alla campagna anti coronavirus? «Allagato l'hub vaccinale» dell'Ovest Vicentino

Quali e quanti problemi potrebbe dare al prosieguo della campagna anti-coronoavirus nel Vicentino l'allagamento patito dall'hub vaccinale di Trissino? Se lo domanda Massimo Follesa, un ex consigliere comunale della cittadina lesina. Il quale ieri 12 aprile sul suo blog ha posto il quesito all'amministrazione comunale e a quella dell'Ulss 8 con un intervento che su media e social media ha dato vita ad una discussione effervescente.

L'ex consigliere infatti, che si è recato sul posto facendo alcune foto e che conosce la materia perché è un architetto per giunta, parla di una serie di difficoltà che il Palasinico, il palazzetto dello sport di recentissima costruzione ubicato in via Sauro avrebbe dovuto fronteggiare a causa dei forti piovaschi di questi giorni. Tanto che si domanda se non sia il caso che l'hub vaccinale venga trasferito ad altra struttura. Dalle primissime indiscrezioni che filtrano dalla direzione generale dell'Ulss 8, i problemi registrati in loco sarebbero stati risolti con alcuni interventi ad hoc messi in campo dall'amministrazione comunale trissinese: tanto che la campagna vaccinale in corso non ne risentirebbe in alcun modo. Ma si tratta di indiscrezioni non confermate però perché la direzione generale, interpellata da chi scrive, al momento non commenta.

Sullo sfondo tuttavia rimane un altro quesito. «Come è possibile che una struttura nuova di zecca, inaugurata nel 2018, vanto della giunta comunale, manifesti problemi del genere? Non è il caso che l'amministrazione proceda con una ricognizione tecnico-legale per chiedere eventualmente i danni a chi ha costruito l'opera? E siamo sicuri che la scelta di quel contesto sia stata felice visto che l'area è nota per essere soggetta ad allagamenti di un certo tipo?» Questo fa sapere Follesa ai taccuini di Vicenzatoday.it. Sull'argomento, interpellato da chi scrive, l'assessore ai lavori pubblici Martina Benetti, almeno per il momento, non ha commentato l'accaduto.