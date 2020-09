Covid e uffici pubblici: all’Agenzia delle Entrate su appuntamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Dal 15 settembre in Veneto cambiano le modalità di accesso in Agenzia. Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento. Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti. Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza appuntamento. Come prenotare un appuntamento in Agenzia – I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin. Sempre dal sito delle Entrate è possibile ottenere un web ticket (“Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”), che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati. I servizi di assistenza “agili” – Sul sito delle Entrate è possibile consultare l’elenco dei “servizi agili” che permettono di interloquire con l’Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail, Pec oppure al telefono. I contribuenti possono anche utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione, senza recarsi in ufficio. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’App delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell’area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). I servizi erogati in Ufficio su appuntamento- Negli Uffici del Veneto i servizi disponibili su appuntamento in Ufficio sono i seguenti: • consegna documenti ed istanze (compresa la richiesta della Certificazione unica ed eventuali richieste di chiarimento a seguito di comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate); • vidimazione formulari rifiuti e certificazioni contro la doppia imposizione; • registrazioni atti privati, diversi dai contratti di locazione; • abilitazioni ai servizi telematici (rilascio codice PIN); • codice fiscale, tessera sanitaria e partita Iva - variazioni; • rimborsi imposte dirette (compresa la comunicazione del codice Iban per l’accredito dei rimborsi); • informazioni sulle agevolazioni ed esenzioni per i disabili. I contribuenti sprovvisti di codice fiscale potranno richiedere l’appuntamento per l’attribuzione del codice fiscale rivolgendosi direttamente ai numeri di telefono e e-mail pubblicati nel sito internet regionale https://veneto.agenziaentrate.it I numeri di assistenza telefonica - Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri: • 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito; per informazioni su materie fiscali e catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali. • 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore Inoltre, è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta. Per le chiamate dall’estero è attivo il numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante). C’è anche un servizio SMS che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero 339.9942645. L’ assistenza telefonica degli Uffici territoriali del Veneto - Per informazioni sui servizi erogati in ufficio e a distanza negli Uffici territoriali del Veneto, è inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica presso ciascuna Direzione provinciale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16, ai seguenti contatti: Direzione provinciale Belluno 0437097111 Direzione provinciale Padova 0497911511 Direzione provinciale Rovigo 0425200711 Direzione provinciale Treviso 0422191411 Direzione provinciale Venezia 0418692111 Direzione provinciale Verona 0458496111 Direzione provinciale Vicenza 0444046111 Venezia, 10 settembre 2020