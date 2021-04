Zanardi ricoverato al San Bortolo, il figlio: "É cosciente, condizioni in miglioramento"

Il pluricampione paralimpico ed ex pilota di Formula 1Alex Zanardi, da alcune settimane è ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, centro di riferimento per il recupero dei pazienti colpiti da danni cerebrali.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali Zanardi avrebbe iniziato un percorso di riabilitazione neurologica dopo l'incidente con la sua handbike avvenuto il 19 giugno scorso, lungo la strada provinciale 146 nel comune di Pienza in direzione di San Quirico d'Orcia, in Toscana.

Dopo il ricovero d’urgenza a Siena, Zanardi era stato trasferito in un centro specializzato di Lecco e poi al San Raffaele di Milano prima di tornare in Veneto, con un primo trasferimento a novembre all'ospedale di Padova dove si è stabilizzato e quindi ora a Vicenza per la riabilitazione. Sulle sue condizioni di salute c'è il massimo riserbo.

“Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi – ha dichiarato il figlio Niccolò ai microfoni di Mediaset - Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma sappiamo che è un percorso lungo, ci vorrà molto tempo”.