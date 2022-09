Alex Zanardi dimesso dall'ospedale di Vicenza dopo 76 giorni

Torna a casa Alex Zanardi, alla fine di un lungo ricovero (il secondo) al San Bortolo. Il campione paralimpico era stato messo in osservazione all'ospedale di Vicenza 76 giorni fa, dopo l'incendio che ha coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa, compromettendo i macchinari che gli servono per l'assistenza in casa. È stato il secondo ricovero nel nosocomio berico, dopo quello del 19 giugno 2020 a causa dello scontro dell'ex pilota con la sua handbike contro un camion durante una staffetta di beneficienza.

"Il paziente è stato seguito secondo le modalità che contraddistinguono la nostra unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale, che parte dalle indagini diagnostiche strumentali più sofisticate per definire le condizioni del paziente e il suo potenziale di recupero e sulla base di questo viene sviluppato e attuato un piano di recupero che è sempre personalizzato e multidisciplinare, frutto di un lavoro intensivo reso possibile dalla presenza di adeguate risorse in termini di esperienza, competenze, dotazione di personale e tecnologie", è stato il commento del dottor Giannettore Bertagnoni, direttore dell’Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale di Vicenza.