Trascina un vagone di 14 tonnellate per 50 metri: record mondiale per l'atleta pordenonese

Record mondiale a Valbrenta in provincia di Vicenza. Alex Camera è riuscito nell’impresa di trainare un vagone di 14 tonnellate per 50 metri. Un altro record, il terzo, per l’atleta di Pasiano di Pordenone che non si è più accontentato delle imprese passate. Lo sguardo era fisso e diretto a quel binario dismesso offerto dal Museo Ferroviario di Primolano in provincia di Vicenza. Proprio qui sono presenti dei pezzi di storia della ferrovia del nostro Paese, e qui si è deciso di scriverne un’altra senza troppe invenzioni. In gioco c’era infatti la forza, la resistenza, la costanza di Alex Camera che già si era reso già protagonista di alcune sfide contro il tempo. Perché anche in questo caso il cronometro giocava un ruolo fondamentale.

Alle 11 Alex Camera ha vinto la sua scommessa. Ha spostato una carrozza di 14,5 tonnellate per 50 metri in 1 minuto e 11 secondi, stabilendo un record mondiale da Guinness dei primati. Il vagone ha una lunghezza di 12 metri ed è stato realizzato negli anni 30 quando la ferrovia era la principale infrastruttura utilizzata per spostarsi da un posto all’altro. Questa volta, però, a trascinarlo lungo le rotaie non è stato un locomotore, ma un uomo d’acciaio come Alex Camera che, dopo due auto di 2.500 chili (a Montereale Valcellina) e quattro aeroplani (a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso), può aggiungere un treno alla sua collezione.