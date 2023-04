A 15 anni un vicentino è il più giovane Cavaliere di Vittorio Veneto d'Italia

L'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto ha accolto, nel marzo scorso, nella sede del loro Memoriale, un gruppo di visitatori di Rotzo con il loro Sindaco. In quell'occasione gita era presente anche Alessio 15enne del paese dell'Altopiano, che ha ricevuto l'iscrizione onoraria dell'associazione per la sua passione per la storia. Ed è così diventato il più giovane Cavaliere di Vittorio Veneto della storia italiana.

"In qualità di Vicepresidente dell'associazione sono stata felice di appuntare la spilletta al più giovane della compagnia: Alessio, 15 anni e tanta passione per la storia - ha sottolineato Antonella Uliana che è anche assessore alla cultura di Vittorio Veneto, aggiungendo: "Lo scopo dell'associazione è anche quello di perpetuare la memoria tra i giovani, consolidare il legame generazionale e favorire la conoscenza storica della Grande Guerra"

Un plauso ad Alessio è arrivato anche da Luca Zaia: “Credo che quello di Alessio sia un record difficilmente battibile. Ricevere l’iscrizione onoraria ai Cavalieri di Vittorio Veneto ha un grande significato, per l’unicità dell’iniziativa e per il significato culturale e umano di un ragazzino talmente appassionato di storia da avvicinarsi prima agli Alpini e poi alla storia dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Gli invio i miei più sinceri complimenti, anche perché sta dimostrando di avere un ricchissimo patrimonio di valori”.

“In questo caso – aggiunge il Governatore – Alessio incarna una delle caratteristiche peculiari del popolo veneto: l’amore per la propria storia, millenaria o più recente. La nostra storia costituisce un patrimonio inscindibile per ogni persona, e scoprire che a soli 15 anni questo ragazzino ne coltiva la passione è una gran bella sorpresa”.

“Come si usa dire – conclude il Presidente – un popolo che non conosce la sua storia passata rischia di non avere futuro. Ebbene, quello di Alessio sarà sicuramente luminoso”.