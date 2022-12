Ai bambini della pediatria del San Bortolo i pacchi dono dell’associazione Noi per Voi

Una cinquantina di pacchi regalo sono stati consegnati oggi ai piccoli ospiti della pediatria dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Al reparto verrà inoltre donato un macchinario dal valore di cinque mila euro. Sono i risultati ottenuti dalle molteplici iniziative di raccolta fondi realizzate dall’associazione Noi per Voi – Masone Genova con il supporto a livello locale del Comune di Vicenza, della Pro Loco Postumia e di molteplici associazioni del territorio.

Ad accogliere i doni natalizi erano presenti, nella mattina di oggi, mercoledì 28 dicembre, all’ingresso dell’ospedale, l’assessore alle politiche sociali Marco Zocca, il consigliere comunale e membro della Pro Loco Postumia Roberto Cattaneo, il direttore dei servizi sociosanitari dell'Ulss 8 Berica Achille Di Falco e il direttore dell’unità operativa complessa di pediatria Massimo Bellettato. Erano presenti, inoltre, il Gruppo Alpini di Anconetta e il Cisom - Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta.

“Questa è l’ennesima dimostrazione dell’importanza di fare rete nel territorio - ha affermato l’assessore alle politiche sociali Marco Zocca – L’amministrazione, l’associazionismo e l’ente sanitario oggi hanno unito le forze e portato un aiuto ai bambini, uno degli anelli deboli insieme agli anziani della società, offrendo loro un momento di gioia e serenità”.

“Grazie all’associazione Noi per Voi - Masone - ha continuato il consigliere comunale e membro della Pro Loco Postumia Roberto Cattaneo –. Come Pro loco stiamo lavorando con loro in modo molto proficuo. La sinergia con l’associazione e anche con l’ospedale San Bortolo sta dando i suoi frutti e non si fermerà”.

L’associazione Noi per Voi di Masone, in provincia di Genova, si distingue ogni anno per raccogliere e consegnare doni ai bambini ospedalizzati di tutta Italia, a partire dai piccoli pazienti oncologici dell’ospedale ligure Gaslini. Il legame con Vicenza nasce grazie al patto d’amicizia stretto con la città berica dopo il tragico evento del crollo del ponte Morandi, dove perse la vita anche il vicentino Vincenzo Licata, e la vicinanza subito dimostrata dall’amministrazione comunale alla comunità genovese.

Le iniziative realizzate anche a livello locale da Noi per voi, come la Camminata per la solidarietà, partita da Genova e arrivata a Padova passando anche per Vicenza, hanno visto il sostegno della Pro Loco Postumia, sempre attiva con numerosi eventi di beneficenza. Tra questi, anche l’evento “Polenta e baccalà” svolto a inizio ottobre. A Vicenza il ricavato raccolto con queste iniziative, pari a 6 mila euro, è stato devoluto al reparto pediatrico dell’ospedale San Bortolo.

Oltre al capoluogo berico, i pacchi dono dell’associazione Noi per voi – Masone sono destinati anche al reparto pediatrico dell’ospedale universitario di Padova.