Di corsa dalla Grecia alla Scozia per sensibilizzare sui rischi del cambiamento climatico

Tappa a Vicenza per l’attivista Agis Emmanouil, accolto in corso Palladio dal sindaco Francesco Rucco

L’attore e attivista ambientalista greco Agis Emmanouil ha fatto tappa questo pomeriggio a Vicenza, nel corso della maratona di 2421 chilometri che sta intraprendendo per sensibilizzare le persone sui rischi causati dai cambiamenti climatici.

Ad accogliere in corso Palladio, davanti all’entrata di palazzo Trissino, l’attivista c’era il sindaco Francesco Rucco che ha manifestato la sua vicinanza per la causa sostenuta da Agis Emmanouil. Presente all’arrivo a Vicenza anche il professore e architetto Sotirios Papadopoulos, che ha fatto da interprete.

“Agis sta facendo un viaggio importante, da Atene fino a Glasgow – ha commentato il sindaco Francesco Rucco – per denunciare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici e l’importanza della tutela dell’ambiente, per la cui salvaguardia dovremmo impegnarci tutti personalmente. L’abbiamo accolto a Vicenza per dimostrare il sostegno della città e dei cittadini alla causa che sta portando avanti”.

Partito da Atene l’11 agosto, Agis Emmanouil percorrerà 2421 chilometri in 80 giorni fino a Glasgow, in Scozia. L’arrivo è previsto per il primo novembre, quando prenderà avvio la 25esima Conferenza Onu sul clima (Cop 26).

Agis Emmanouil è arrivato nei giorni scorsi a Venezia, ha fatto poi tappa a Padova, da dove è ripartito per arrivare oggi nel capoluogo berico; domani toccherà a Verona, attraverserà poi l’Italia del nord, per arrivare in Francia, Belgio, Olanda e imbarcarsi in Inghilterra alla volta di Glasgow.