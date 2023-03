Aggressioni negli ospedali, potenziato il servizio della polizia di Stato

In seguito ai gravi fatti che si sono recentemente verificati presso alcuni nosocomi in varie parti d’Italia, compreso quello che a Vicenza ha avuto come vittima un medico del pronto soccorso, violentemente aggredita dal parente di un degente, anche nella nostra provincia il questore ha deciso di implementare le attività di prevenzione e di controllo nei presidi della polizia di Stato presso gli ospedali di Vicenza e Bassano del Grappa.

Nello specifico, il posto fisso di polizia del San Bortolo, a partire dal prossimo mese di aprile, oltre alla consueta apertura infrasettimanale mattutina e pomeridiana, a titolo sperimentale, e per alcuni giorni della settimana, diverrà operativo anche nella fascia oraria serale, almeno sino alle ore 23. Allo stesso modo, per quanto riguarda il San Bassiano, il posto di polizia nei giorni lavorativi, verrà mantenuto aperto anche per alcuni pomeriggi della settimana, oltre al consueto orario di apertura mattutino.