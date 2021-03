Giornalista aggredito e minacciato, solidarietà dall'Odg e dalla politica veneta

L’Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato dei giornalisti del Veneto esprimono solidarietà al collega Marco Milioni, vittima di violenze e insulti. Il collaboratore di Vicenzatoday.it, è stato aggredito domenica pomeriggio, 7 marzo, mentre stava scattando delle foto nei pressi di un bar di Trissino per un più ampio servizio sulle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

Il collega, che si è rivolto ai carabinieri, intervenuti, ha riportato di essere stato raggiunto da un addetto del locale, che ha preteso l’immediata cancellazione degli scatti. A nulla è servito spiegare di aver realizzato le foto sulla pubblica via, dichiararsi giornalista e un contegno educato. L’individuo ha cercato di arraffargli la macchina fotografica e, in un momento di concitazione, è riuscito a sottrargli il telefono. A questo punto la richiesta: per riavere il cellulare doveva cancellare le immagini appena scattate. Contro il giornalista si sono scagliate anche altre persone, con fare intimidatorio e proferendo insulti e bestemmie al suo indirizzo, per essere egli ai loro occhi reo di aver scattato troppo vicino al locale.

IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE

Soltanto pochi giorni prima la collega padovana Silvia Bergamin, corrispondente de Il Mattino di Padova, aveva ricevuto una sessantina di insulti beceri e sessisti pubblicati nei commenti della pagina Facebook “Sei di cittadella se…”, che conta oltre diecimila iscritti, per aver scritto la notizia dell’arresto di un trentenne della zona per possesso di stupefacenti, esercitando il suo diritto-dovere di cronaca.

Sull'accaduto si sono espressi anche alcuni esponenti della politica regionale: “Purtroppo questi episodi stanno diventando sempre più frequenti, a cominciare dalle minacce e intimidazioni in rete - hanno dichiarasto il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai e il consigliere Andrea Zanoni - Non devono essere sottovalutati, ma condannati senza mezzi termini. La stampa svolge un ruolo importante, a maggior ragione in un periodo difficile come questo, ed è una componente fondamentale della nostra democrazia: va assolutamente difesa”. A nome anche dei colleghi Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello e Francesca Zottis, esprimono la vicinanza al giornalista Milioni.