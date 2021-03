Stranieri truffati da finto agente immobiliare, la denuncia di Sunia corre su Striscia

Torna di attualità la vicenda delle truffe ai danni dei migranti in cerca di casa a Vicenza. Il Sunia (sindacato inquilini) di Vicenza - come conferma Mauro Marchi, segretario generale - ha già segnalato alla Procura della Repubblica berica nel luglio scorso i fatti e la vicentina che avrebbe truffato alcuni stranieri promettendo loro un appartamento e chiedendo subito un anticipo in contanti. Alla fine poi l’appartamento non è disponibile e i malcapitati non ricevono indietro la caparra.

Ebbene, siccome i casi si sono ulteriormente moltiplicati, a Vicenza è arrivata una troupe di Striscia la Notizia: Rajae Bezzaz ha intervistato i nuovi truffati, ha chiesto delucidazioni al segretario del Sunia Mauro Marchi, ed poi ha rincorso raggiungendola fino a casa sua (a Polegge) la presunta truffatrice.

Il servizio va in onda questa sera, mercoledì 17 marzo, su Canale 5 dopo il notiziario.

E non finisce qui: “Stiamo preparando una seconda denuncia che presenteremo in Procura della Repubblica - conclude Mauro Marchi, segretario Sunia Vicenza - per conto degli ultimi quattro truffati, tutti provenienti dal continente africano!”