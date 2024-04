Adunata nazionale degli Alpini, sindaco di Vicenza: «Sarà una grande festa della città»

«Non solo una grande festa, ma anche un momento in cui si celebrano i valori di un intero Paese». Con queste parole il sindaco di Vicenza ha definito l’Adunata nazionale degli Alpini nel giorno della presentazione ufficiale della 95^ edizione che si terrà a Vicenza dal 10 al 12 maggio.

«È un momento storico per Vicenza - ha proseguito il sindaco - che dopo 33 anni torna ad ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini. È emozionante vedere l’impegno della straordinaria macchina organizzativa messa in campo e come la città, già vestita a festa con 30 mila bandiere, si stia preparando all’evento. Il mio grazie va a tutti coloro che da mesi lavorano per organizzare al meglio questo straordinario appuntamento. L’Amministrazione comunale sa quanto sia importante essere all’altezza delle aspettative di tutti e ne sente fortemente la responsabilità. I vicentini devono farsi trovare pronti ad ospitare un evento che si stima porterà quattrocentomila presenze in città. Invitiamo tutti a consultare il sito del Comune di Vicenza dove stiamo continuamente inserendo informazioni utili per vivere in serenità e collaborazione l'Adunata. In particolar modo consultate la mappa della città dove abbiamo identificato le aree che maggiormente saranno protagoniste dei tre giorni di eventi».