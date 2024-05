Adunata nazionale alpini, Fai promuove l'apertura straordinaria dell'ex complesso "San Tomaso"

In occasione della 95° Adunata nazionale alpini, sabato 11 maggio, quale omaggio della Guardia di finanza alle centinaia di migliaia di penne nere presenti in Vicenza, il Fondo Ambiente Italiano Vicenza promuove un’apertura straordinaria al pubblico con visita guidata alla sede delle fiamme gialle beriche, ex complesso conventuale di San Tomaso in Berga, in linea di continuità con analoghe iniziative già intraprese in occasione delle ricorrenze Nazionali e volte alla tutela ed alla valorizzazione di questo prestigioso sito, dalla forte vocazione spirituale e poi militare.

Dalle 10 alle 18 di sabato 11 maggio, sarà infatti possibile visitare il cospicuo complesso architettonico fondato nel 1222 per opera dell’Ordine dei Regolari di San Marco – prima misto e poi esclusivamente femminile – che aprirà le porte alla cittadinanza attraverso percorsi storico guidati a cura dei narratori del Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Vicenza e della Delegazioni F.A.I. - Giovani Vicenza.

Nell’occasione, sarà possibile entrare e visitare alcuni spazi del complesso delle monache Agostiniane che, dalla metà del quattrocento, riformarono il monastero di San Tomaso, poi divenuto Distretto militare dal 1872 al 1995, anno nel quale fu assegnato, quale sede provinciale, alla Guardia di Finanza. Il percorso guidato partirà dal sagrato della ex chiesa di San Tomaso – in tipico stile romanico e con la cui edificazione, nel 1222, fu fondato il complesso architettonico – dal quale potrà anche essere apprezzato l’annesso ed imponente campanile.

Si potrà poi accedere al suggestivo chiostro cinquecentesco, con prospettiva sugli adiacenti fabbricati tra i quali spiccano quelli del lato nobile, ove insistono, in ordine inferiore, la grande Sala Capitolare e l’adiacente androne di ingresso, con frammenti di pitture parietali di ispirazione sacra: “Santa Tecla, “Santa Fina” e “San Cristoforo con Bambino”, e, nell’ordine superiore, l’elegante loggia settecentesca risalente al 1703, sulla quale si affacciavano, con ogni probabilità, gli alloggi della badessa del monastero.

Nella significativa occasione, la ex Sala Refettorio delle monache sarà arricchita da pezzi di interesse storico ed istituzionale, tra dotazioni, mezzi ed equipaggiamenti, concessi dalla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, quale Istituto di Formazione alpestre più antico al mondo, che, anche in considerazione del 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, intende massimamente celebrare il connubio indissolubile tra i valori di Unità nazionale, libertà democratiche e solidarietà che sono radice ed ispirazione dei due corpi militari.

La visita guidata si concluderà nell’ampio e verde ex brolo delle monache, ove sarà possibile visitare il piccolo e molto grazioso Oratorio di San Giovanni Battista, recentemente restituito al culto, adagiato sulle contermini mura medievali, costruito nel 1666 e rimasto consacrato nei secoli, sebbene le spoliazioni del periodo napoleonico e austro-ungarico.

In questo scenario di elevato tenore storico ed istituzionale, in una osmosi di valori celebrativi che idealmente uniscono lo spirito Alpino, massimamente rappresentato dall’Adunata Nazionale, a quello delle Fiamme Gialle, nella ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione, la Guardia di Finanza, privilegiata custode dell’ex complesso di San Tomaso, intende omaggiare le Penne Nere, aprendo le porte di quel Distretto ove tanti Alpini avranno depositato ricordi di gloriosa vita militare e per la cui tutela e non semplice recupero il Comando provinciale di Vicenza sta destinando grandi sforzi nell’ambito della propria azione quotidiana di servizio.