Adunata alpini, una pagina Facebook aiuta a ritrovare i cappelli persi

Chiunque abbia assaggiato anche solo un pizzico dello spirito alpino che ha pervaso Vicenza per tre giorni, può immaginare che cosa significhi per un Alpino separarsi dal suo cappello. Grazie all’avvento dei social, però, oggi ha una chance in più di ritrovarlo.

Dopo ogni Adunata o anche semplice raduno, si scatenano i messaggi di chi cerca e di chi ha rinvenuto. Dimenticato o trafugato, anche dall’Adunata di Vicenza qualche cappello non è tornato a baita in testa al suo legittimo proprietario. E se i post di questi giorni dei gruppi social locali danno ancora una volta il polso della partecipazione non solo fisica dei Vicentini al grande evento, sulla pagina Facebook Cappelli persi e trovati si incrociano (e continueranno a incrociarsi per un po’) appelli e segnalazioni da tutta Italia. E Vicenza 2024, dopo un finale da record, spera anche nel lieto fine.