Adunata alpini, l'attacco del Bocciodromo alle penne nere "moleste"

È iniziato il conto alla rovescia per quello che sarà l'evento clou in città per il prossimo fine settimana ovvero, l'adunata nazionale degli Alpini. Una manifestazione che non è stata ben accolta dagli attivisti del Bocciodromo, soprattutto per alcuni precedenti, e in un post condiviso sui social hanno scritto: "La prossima settimana vedremo quintuplicare la popolazione cittadina a causa dell’adunata degli alpini, famosa perchè i partecipanti sono per la maggior parte uomini e col vizio di alzare il gomito, oltre che allungare le mani".

"Visto lo scalpore che negli ultimi anni è seguito alla adunate - hanno precisato - con centinaia di segnalazioni di molestie e comportamenti poco consoni, l'Ana ha prodotto un vademecum rivolto ai partecipanti. Ci sembra assurdo che ci sia bisogno di un manuale che debba spiegare cosa sono le molestie; perché allora è evidente il problema c’è. Di fatto, è insito alla struttura gerarchica e machista, in definitiva: militare! degli alpini. In ogni caso noi vogliamo organizzarci e stare bene., trascorrendo quelle giornate insieme a tanti e tante. Le strade sono di chi le vive e le attraversa e vogliamo sentirci libere di farlo, anche noi, soprattutto noi!"

A tal proposito hanno indetto un'assemblea per domenica 5 maggio, alle 17.30.

A dissociarsi da queste dichiarazioni è il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Silvio Giovine: “I militanti del Bocciodromo non si smentiscono mai - ha dichiarato - spargono odio e livore mettendo a repentaglio la coesione cittadina. Oggi insultano gli Alpini, ieri erano al fianco di chi voleva limitare la libertà degli espositori israeliani a Vicenzaoro aggredendo gli uomini e le donne in divisa. I vicentini sanno bene chi è dalla parte del giusto, dei principi che tengono unita la nostra comunità, e chi invece è dalla parte della prevaricazione. Da un lato gli Alpini, dall’altro il Bocciodromo. È ora di mettere fine a questo scempio. Revocare una volta per tutte la concessione a questa gentaglia che beneficia di uno spazio pubblico continuando a perseverare in provocazioni dannose per Vicenza e i vicentini”.