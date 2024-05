Adunata alpini 2024, la grande sfilata

ORE 19

Poco prima delle 19 piazza dei Signori é uno spazio inaccessibile. La calca è così tanta che attutisce persino i cori più rumorosi e gli ottoni delle bande…

ORE 18.50

Piazzetta Palladio è una bolgia dove le canzoni di Raffaella Carrà si mescolano coi cori alpini. Piazza dei Signori è talmente ricolma che «non c’entra nemmeno uno spillo».

ORE 18.45

Ironia e goliardia fanno parte dell’armamentario tradizionale delle penne nere. E così, complice qualche sorso di troppo, in corso Palladio si parla di un non ben precisato quanto «temibilissimo battaglione Astemio»: uno «spauracchio terribile per ogni penna nera che si rispetti». I giovani sono a frotte e il ritornello è mai vista una Vicenza così.

ORE 18.30

Il centro di Vicenza è «un delirio di penne». Vino, canti, cori, applausi, ironia, dialetti di mezz’Italia, annegano corso Palladio senza soluzione di continuità.

ORE 18.20

É una Vicenza già stracolma quella che in centro, o meglio in piazza Castello, si prepara a dare il via alla adunata nazionale degli Alpini. Tra pochi minuti infatti proprio da piazza Castello è previsto l’inizio della cosiddetta sfilata dei vessilli che procederà verso piazza dei Signori. Lì il sindaco Giacomo Possamai terrà l’orazione iniziale di una festa di fronte ad una folla che già da ora è festante e colorata. Grandi, piccini, uomini donne, ex militari, simpatizzanti, curiosi e persone passate per caso sono un tutt’uno fatto di penne nere che punteggiano un tappeto verde in marcia. Dopo trentatré anni a Vicenza tornano gli alpini.