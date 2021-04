Admo, numeri da record nel Vicentino: "Il Covid non ha fermato il bisogno di donazioni"

"Vicenza è sempre stata la prima città per numero di donazioni e di tipizzazioni abbiamo confermato anche in questa occasione il trend". A parlare è Mara Rosolen, presidente Admo Veneto che traccia un bilancio su quelle che sono state le aperture straordinarie dei Centri trasfusionali nel Vicentino per permettere la tipizzazione.

41 sono stati infatti i tipizzati a Vicenza, altrettanti a Schio 63 a Bassano. "Spero sia un esempio utile per tutti - sottolinea Rosolen - anche in un momento di emergenza sanitaria è possibile fare del bene donando una parte di sè in tutta sicurezza. La pandemia non ha fermato il bisogno di donazione di trapianto per salvare vite umane. È la percentuale di compatibilità rimane 1 a 100.000".

"Ora speriamo che anche altre province possono eguagliare i dati di Vicenza - conclude - e confidiamo che con le riaperture si possa tornare anche a fare dei momenti di sensibilizzazione di piazza anche se con tutte le regole del caso".