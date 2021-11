Addio a Claudio, stimato apicoltore: muore a soli 47 anni

Lutto per la comunità di Valdastico e in particolare per la frazione di Pedescala, dove viveva Claudio Marangoni. Apicoltore, marito e padre di un ragazzo, Claudio ha perso la sua battaglia contro un male incurabile. Tutta la vallata lo ricorda come una persona dalla grande umanità e appassionato, tanto nel suo lavoro con le api quanto nella vita.

Claudio se n’è andato a soli 47 anni di età. Alla veglia di preghiera, che si è tenuta nella serata di martedì, è seguito il funerale nella giornata di mercoledì, funerale che si è svolto a pochi metri dalla casa dell’apicoltore, nella chiesa parrocchiale di Pedescala.

Marangoni lascia la moglie Milenka - assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente del Comune di Valdastico - e il figlio Davide. “Con la natura ho lavorato, ho vissuto, ho gioito. Ora alla natura sono ritornato”, si legge nell’annuncio funebre. E proprio alla natura il 47enne era legato in maniera indissolubile.

Una scelta, quella dell’apicoltore, fatta continuando la tradizione di famiglia e portata avanti con dedizione da Claudio. A dimostrazione del talento espresso nel suo mestiere, sono i numerosi riconoscimenti e premi ottenuti, anche in concorsi nazionale. I suoi vasetti marchiati “Apicoltura Kammestoan” lo hanno infatti reso tra i produttori più apprezzati in Italia.